Для протидії лудоманії: App Store заблокував 50 додатків з нелегальними онлайн-казино в Україні

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино за зверненням Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він написав, що раніше за ініціативою президента Зеленського щодо обмеження азартних ігор Мінцифра звернулася до корпорацій Apple та Google з відповідним проханням.

App Store заблокував 50 незаконних онлайн-казино: що відомо

31 липня міністерство отримало перші рішення — в App Store заблоковано 50 застосунків азартних ігор. Також разом з Apple налаштувати фаст-трек щодо блокування. Крім цього, ведуться перемовини з Google щодо аналогічного рішення.

Усі застосунки, які виявлятиме та передаватиме команда Мінцифри, будуть одразу блокуватися. Федоров також закликав повідомляти про інші доступні в онлайн-магазині додатки азартних ігор.

Для цього можна написати на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа Блокування казино.

Нагадаємо, що ще у квітні 2024 року Володимир Зеленський підписав указ щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті.

Це рішення, зокрема, стосується заборони військовослужбовцям доступу до гральних закладів та онлайн-казино. Передумовою стала інформація про те, що у 2023 році українці витрачали майже 400 мільйонів гривень щоденно в онлайн-казино.

Це викликало масштабні обговорення наслідків лудоманії, особливо серед військових. Тоді ж громадський активіст та військовослужбовець Павло Петриченко запустив петицію про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану, яка набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.

Також ми розповідали, що Нацбанк заборонив користуватися кредитними коштами в азартних іграх.

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