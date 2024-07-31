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Для протидії лудоманії: App Store заблокував 50 додатків з нелегальними онлайн-казино в Україні

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 31 Липня 2024, 22:00
app store
Фото: Unsplash

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