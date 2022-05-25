Безопасность — лучшее, что ты можешь подарить ребенку. Стартует онлайн-лагерь для малышей о ПДД

Ко Всеукраинской неделе безопасности дорожного движения в этом году стартует проект Safety Camp, который поможет детям ориентироваться на дороге.

Это трехмесячный онлайн-лагерь, где желающие дети всех возрастов смогут научиться правилам дорожного движения и познакомиться с правами и обязанностями пешехода.

По подсчетам Министерства внутренних дел, в 2021 году количество ДТП в Украине выросло на 20%. То есть, каждые три минуты случается авария, каждые 15 минут травмируется один человек, а каждые три часа один человек погибает.

В связи с увеличением случаев аварий на дорогах Европы Генеральная Ассамблея ООН внедрила инициативу проведения национальных недель безопасности дорожного движения в течение 2021–2030 годов, чтобы сократить смертность в ДТП на 50%.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Нынешняя неделя, посвященная теме безопасности на дорогах, имеет символическое значение. Как подчеркивают авторы проекта из общественных организаций Traffic Challenge и Safety Park, проект Safety Camp предлагает каждому украинскому ребенку стать героем безопасности.

В то время, когда герои ВСУ отважно защищают нас от внешней угрозы, дети становятся на стражу безопасности в тылу.

Кроме безопасности движения, проект стремится помочь самым маленьким украинцам, потерявшим родителей в результате военной агрессии России против Украины.

Часть полученных средств будет направлена ​​на помощь учреждениям на западе Украины, в которых они находятся.

Основательница идеи и эксперт по безопасности дорожного движения Ольга Дробышева отмечает, что целью курса является информирование детей в игровой форме о том, как обезопасить себя, особенно в местах повышенной опасности во время войны.

— Наш Safety Camp призван объединить сердца украинских детей по всему миру ради формирования нового безопасного будущего на дорогах Украины и создания культурных традиций безопасного поведения, присущих странам с высоким уровнем социального развития.

Этот проект обязательно должен привлечь внимание взрослых, которые понимают, что безопасность — это лучшее, что мы можем подарить своему ребенку, после того, как подарили ему жизнь, — отмечает Дробышева.

Авторы идеи обещают помочь детям выяснить, как использовать секреты рефлексов мозга человека для собственной безопасности на дороге, как и какие животные адаптации ученые используют для создания средств безопасности, а также продемонстрировать все это благодаря физике, биологии и другим естественным наукам с экспериментами.

Регистрация на проект для детей младшего школьного возраста, средней школы и детей старшего школьного возраста продлится до 6 июня. Присоединиться можно по ссылке.

Мы привыкли, что информатика — это базовый курс по использованию PowerPoint или Exele, что даже звучит устарело. Такая программа совсем не отвечает современным вызовам, с которыми встречаются как взрослые, так и дети.

Обновленная информатика от Минцифры призвана изменить это и вырастить настоящих кибервоинов.