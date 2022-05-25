Безпека — найкраще, що ти можеш подарувати дитині. Стартує онлайн-табір для малюків про ПДР

До Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху цього року стартує проект Safety Camp, який допоможе дітям орієнтуватися на дорозі.

Це тримісячний онлайн-табір, де охочі діти різного віку зможуть навчитися правил дорожнього руху та познайомитися з правами й обов’язками пішохода.

За підрахунками Міністерства внутрішніх справ, у 2021 році кількість ДТП в Україні зросла на 20%. Тобто щотри хвилини трапляється аварія, кожні 15 хвилин травмується одна людина, а щотри години одна людина гине.

У зв’язку зі збільшенням випадків аварій на дорогах Європи Генеральна Асамблея ООН впровадила ініціативу проведення національних тижнів безпеки дорожнього руху протягом 2021–2030 років, щоб скоротити смертність у ДТП на 50%.

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Цьогорічний тиждень, присвячений темі безпеки на дорогах, має символічне значення. Як підкреслюють автори проекту з громадських організацій Traffic Challenge та Safety Park, проект Safety Camp пропонує кожній українській дитині стати героєм безпеки.

У той час, коли герої ЗСУ відважно боронять усіх нас від зовнішньої загрози, діти стають на варту безпеки у тилу.

Окрім безпеки руху, проект має на меті допомогти найменшим українцям, які втратили батьків внаслідок військової агресії Росії проти України.

Частину отриманих коштів буде спрямовано на допомогу закладам на заході України, у яких вони наразі перебувають.

Засновниця ідеї та експертка з безпеки дорожнього руху Ольга Дробишева зазначає — метою курсу є інформування дітей в ігровій формі про те, як убезпечити себе, особливо у місцях підвищеної небезпеки в часи війни.

— Наш Safety Camp покликаний об‘єднати серця українських дітей по всьому світу заради формування нового безпечного майбутнього на дорогах України та створення культурних традицій безпечної поведінки, притаманних країнам з високим рівнем соціального розвитку.

Цей проект обов’язково має привернути увагу дорослих, які розуміють, що безпека — це найкраще, що ми можемо подарувати своїй дитині, після того, як подарували їй життя, — наголошує Дробишева.

Автори ідеї обіцяють допомогти дітям з’ясувати, як використовувати секрети рефлексів мозку людини задля власної безпеки на дорозі, як та які тваринні адаптації науковці використовують для створення засобів безпеки, а також продемонструвати все це завдяки фізиці, біології, та іншим природничим наукам з експериментами.

Реєстрація на проект для дітей молодшого шкільного віку, середньої школи та дітей старшого шкільного віку триватиме до 6 червня. Долучитися можна за посиланням.

Ми звикли, що інформатика — це базовий курс із користування PowerPoint або Exele, що навіть звучить застаріло. Така програма зовсім не відповідає сучасним викликам, з якими зустрічаються як дорослі, так і діти.

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