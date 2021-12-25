Цветное пламя и мастер-класс по готовке пиццы — что подарить ребенку на новогодние праздники

Новогодние праздники уже на носу, а вы еще не выбрали подарок для своего ребенка и все думаете-гадаете, что подарить, кроме любви и теплых объятий? Викна собрали несколько идей, чтобы вы смогли порадовать самых родных интересными подарками под елку.

Для малышей

Если дома вас ждет маленькая девочка, советуем посмотреть на такие подарки: набор посуды в чемодане, детская кухня или бассейн с шариками, тематический набор для лепки — к примеру, набор стоматолога или настоящая кондитерская фабрика для самых маленьких.

Также актуальными – как для девочек, так и для мальчиков – будут конструкторы разных типов: мягкие, деревянные, прорезиненные детали, которые можно совмещать и создавать что-нибудь новое. Дети очень любят созерцать эти процессы и сами пытаются что-то соорудить.

Не забывайте и о книгах. К Рождеству или Новому году идеальным подарком для ребенка станут книги с окошками, с треками (да-да, существуют даже книги с треками для машин), музыкальные книги с рождественскими мелодиями – которые позволяют максимально насладиться атмосферой праздников.

И, наконец, виммельбухи – это тоже классная идея. Их можно рассматривать всей семьей.

Для дошкольников и юных школьников

Разнообразные магнитные конструкторы принесут вашему ребенку большое наслаждение. Из такого вида конструктора можно построить ракеты, поезда, замки и даже настоящее колесо обозрения.

Правда, играть ими можно исключительно в присутствии родителей, так что если вы планируете подарить ребенку что-то для самостоятельных игр, магнитный конструктор – не лучший вариант.

Для девочек неплохой вариант – набор бусин, из которых ребенок сможет собственноручно сделать красивое ожерелье или браслет.

Первые настольные игры тоже станут хорошим подарком, который соберет за столом всю семью.

Начните с обычной Alias, где дети потренируются в поиске синонимов и научатся объяснять огурец простыми словами “не помидор”.

Кроме того, уже появились познавательные обучающие игры на тему экологии. Это может быть и полезным, и интересным времяпровождением одновременно.

Не забывайте о технике. Детский фотоаппарат — это то, о чем мечтает каждый ребенок. Фотографии этот гаджет сохраняет на карту памяти.

Книги все еще актуальны — большие, с яркими иллюстрациями и большим шрифтом, чтобы малыши могли приобщаться к процессу чтения и прокачивать собственные навыки.

А если ребенку нравится музыка, можно подарить музыкальную шкатулку, детский синтезатор или детский барабан.

Для уверенных школьников

Мы всячески поддерживаем развитие детей, поэтому советуем показать малышам, что обучение и познание мира можно делать в игровой форме. Возможно, это даже отразится на школьной успеваемости вашего ребенка.

Подарить на новогодние праздники можно: набор юного химика или физика, готовые наборы для опытов — такие как разноцветное пламя, горячий лед, метеорологическая станция или электронный конструктор, который научит ребенка управлять светом, водой, звуком и познакомит с микросхемами.

Хорошим подарком станет и планшет для рисования светом. Ребенок научится делать поистине необычные картины. Хочется еще вариантов творческих подарков? Можно попробовать себя в роли гончара и подарить набор для гончарного мастерства или же набор для мыловарения.

Конструкторы до сих пор актуальны. Как насчет сложного, но совершенного Lego?

А в случае, если ваш ребенок обожает машинки, советуем присмотреться к авто или самолетам на радиоуправлении. От такого подарка ребенок останется в восторге!

Детские подарки на любой возраст

Почти каждый ребенок обрадуется появлению нового вида транспорта – это могут быть самокат, велосипед, ролики или коньки, сигвей или тематические к Новому году сани или ледянка. Помним, что активность – залог здоровья.

Подарить эмоции

Можно подарить незабываемые эмоции – запланировать семейную поездку за город, небольшой вояж в Карпаты или в тематический парк. Сводить ребенка в контактный зоопарк или впервые показать каток.

И, конечно, не забывайте о парке развлечений или детском центре. Малыш это действительно оценит. А еще можно попробовать новые блюда или заглянуть в ресторан, в котором ребенка научат готовить пиццу или сладкий десерт.

Подарок для души

Но больше всего ребенок мечтает получить в подарок ваши тепло, любовь, время и внимание. Так что если вы не уверены, много ли времени проводите с ребенком и хватает ли ему этого, советуем почитать советы популярного психолога Дмитрия Карпачева о том, как качественно проводить время с ребенком.