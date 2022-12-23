Цветное пламя и мастер-класс по готовке пиццы — что подарить ребенку на Новый год 2023

Новогодние праздники уже на носу, а ты еще не выбрал(-а) подарок для своего ребенка и все думаешь-гадаешь, что подарить, кроме любви и теплых объятий? Вікна собрали несколько идей, чтобы ты смог(-ла) порадовать самых родных интересными подарками под елку. Так что же что подарить детям на новый год 2023? Читай в материале.

Для малышей — что подарить ребенку на Новый год

Если дома тебя ждет маленькая девочка, советуем посмотреть на такие подарки: набор посуды в чемодане, детская кухня или бассейн с шариками, тематический набор для лепки — к примеру, набор стоматолога или настоящая кондитерская фабрика для самых маленьких.

Также актуальными — как для девочек, так и для мальчиков — будут конструкторы разных типов: мягкие, деревянные, прорезиненные детали, которые можно совмещать и создавать что-нибудь новое. Дети очень любят созерцать эти процессы и сами пытаются что-то соорудить.

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Не забывай и о книгах. К Рождеству или Новому году идеальным подарком для ребенка станут книги с окошками, с треками (да-да, существуют даже книги с треками для машин), музыкальные книги с рождественскими мелодиями — которые позволяют максимально насладиться атмосферой праздников.

И, наконец, виммельбухи — это тоже классная идея. Их можно рассматривать всей семьей.

Для дошкольников и юных школьников — что подарить ребенку на Новый год

Разнообразные магнитные конструкторы принесут ребенку большое наслаждение. Из такого вида конструктора можно построить ракеты, поезда, замки и даже настоящее колесо обозрения.

Правда, играть ими можно исключительно в присутствии родителей, так что если ты планируешь подарить ребенку что-то для самостоятельных игр, магнитный конструктор — не лучший вариант.

Для девочек неплохой вариант — набор бусин, из которых ребенок сможет собственноручно сделать красивое ожерелье или браслет.

Первые настольные игры тоже станут хорошим подарком, который соберет за столом всю семью.

Начни с обычной Alias, где дети потренируются в поиске синонимов и научатся объяснять огурец простыми словами “не помидор”.

Кроме того, уже появились познавательные обучающие игры на тему экологии. Это может быть и полезным, и интересным времяпровождением одновременно.

Не забывай о технике. Детский фотоаппарат — это то, о чем мечтает каждый ребенок. Фотографии этот гаджет сохраняет на карту памяти.

Книги все еще актуальны — большие, с яркими иллюстрациями и большим шрифтом, чтобы малыши могли приобщаться к процессу чтения и прокачивать собственные навыки.

А если ребенку нравится музыка, можно подарить музыкальную шкатулку, детский синтезатор или детский барабан.

Для уверенных школьников

Мы всячески поддерживаем развитие детей, поэтому советуем показать малышам, что обучение и познание мира можно делать в игровой форме. Возможно, это даже отразится на школьной успеваемости ребенка.

Подарить на новогодние праздники можно: набор юного химика или физика, готовые наборы для опытов — такие как разноцветное пламя, горячий лед, метеорологическая станция или электронный конструктор, который научит ребенка управлять светом, водой, звуком и познакомит с микросхемами.

Хорошим подарком станет и планшет для рисования светом. Ребенок научится делать поистине необычные картины. Хочется еще вариантов творческих подарков? Можно попробовать себя в роли гончара и подарить набор для гончарного мастерства или же набор для мыловарения.

Конструкторы до сих пор актуальны. Как насчет сложного, но совершенного Lego?

А в случае, если твой ребенок обожает машинки, советуем присмотреться к авто или самолетам на радиоуправлении. От такого подарка ребенок останется в восторге!

Детские подарки на любой возраст

Почти каждый ребенок обрадуется появлению нового вида транспорта — это могут быть самокат, велосипед, ролики или коньки, сигвей или тематические к Новому году сани или ледянка. Помним, что активность — залог здоровья.

Подарить эмоции

Можно подарить незабываемые эмоции — запланировать семейную поездку за город, небольшой вояж в Карпаты или в тематический парк. Сводить ребенка в контактный зоопарк или впервые показать каток.

И, конечно, не забывай о парке развлечений или детском центре. Малыш это действительно оценит. А еще можно попробовать новые блюда или заглянуть в ресторан, в котором ребенка научат готовить пиццу или сладкий десерт.

А что подарить родителям на Новый год, чтобы это было не только полезно, но и от души? Мы подготовили для тебя список удачных вариантов.