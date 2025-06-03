Цитаты о беременности для Instagram — для тех, кто носит под сердцем всю Вселенную

Есть моменты в жизни, которые меняют все. Не громко, не внезапно, а тихо — изнутри. Когда бьется новое сердце. Это не просто ожидание, это — растущая любовь… И хотя говорят, что счастье не любит суеты и оно приходит в тишине, но так хочется поделиться своим светом и передать эмоции самого чувственного периода.

Читай, как подписать фото беременности в Instagram на украинском и английском языках — в нашем материале.

Цитаты о беременности в Instagram

Во мне бьется два сердца. И оба — с любовью.

Самое очаровательное украшение женщины — ее растущий животик.

Я ношу в себе чудо. И счастье становится все тяжелее — в самом лучшем смысле.

Когда любовь становится видимой — она принимает форму маленького человека.9 месяцев ожидания… но какая премьера!

Беременность — когда счастье заметно с первого взгляда (и со стороны тоже).

Просыпаюсь каждый день как кокон, в котором растет бабочка.

Быть беременной — это читать самую интересную книгу, где конец еще впереди, но ты уже его любишь.

Ребенок еще не родился, а уже изменил мою жизнь.

Мое тело — храм, в котором рождается свет.

Я — творец. Во мне зарождается новая Вселенная.

Цитаты о беременности на украинском

Ти ще не народився, а вже заповнив собою цілий світ.

Мама — це той дім, у якому серце б’ється вдвічі голосніше.

У мені росте майбутнє. І я ніколи не була до нього так близько.

Я створюю життя — і водночас відкриваю нову себе.

Коли в тобі росте нове життя, ти щодня народжуєшся сама.

Це стан, коли не видно крил, але ти точно літаєш.

Моє нове хобі — їсти за двох і хвилюватися за трьох.

Животик — як Instagram: росте з кожним днем і привертає увагу.

Вагітність — це коли план на день: поїсти, подрімати, погладити животик.

Смешные цитаты об ожидании ребенка

Беременность это когда твои штаны обиделись и больше не хотят дружить.

У меня новая суперсила: уснуть в любом положении и съесть 8 вареников без угрызений совести!

Животик растет, как в Instagram — ежедневно новая серия!

Сладкое? Соленое? Дайте все — я строю человека!

У моего малыша еще зубов нет, а он уже диктует, что есть.

Если не видно моих ног — значит, я уже на финишной прямой!

Беременность — это когда 90% мнений занимаешь не ты, а твой холодильник.

Цитаты о беременности на английском

Pregnancy is the journey of growing a tiny heart inside your own.

You never understand life until it grows inside you.

A baby fills a place in your heart you never knew was empty.

The most beautiful part of me is growing inside of me.

My body is a garden, and I’m growing a tiny flower.

Every kick, every flutter — a little love note from within.

I’m not fat, I’m just pregnant and fabulous!

Pregnancy brain is real. I knew it even before I forgot it.

Bun in the oven, mood in the sky.

Officially eating for two. No regrets.

Growing a tiny human is exhausting. Also, magical. But mostly exhausting.

Currently nesting. And snacking.

