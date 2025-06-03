Цитаты о беременности для Instagram — для тех, кто носит под сердцем всю Вселенную

Фото Pexels Есть моменты в жизни, которые меняют все. Не громко, не внезапно, а тихо — изнутри. Когда бьется новое сердце. Это не просто ожидание, это — растущая любовь… И хотя говорят, что счастье не любит суеты и оно приходит в тишине, но так хочется поделиться своим светом и передать эмоции самого чувственного периода.Читай, как подписать фото беременности в Instagram на украинском и английском языках — в нашем материале. Цитаты о беременности в Instagram Во мне бьется два сердца. И оба — с любовью. Самое очаровательное украшение женщины — ее растущий животик. Я ношу в себе чудо. И счастье становится все тяжелее — в самом лучшем смысле. Когда любовь становится видимой — она принимает форму маленького человека.9 месяцев ожидания… но какая премьера! Беременность — когда счастье заметно с первого взгляда (и со стороны тоже). Просыпаюсь каждый день как кокон, в котором растет бабочка. Быть беременной — это читать самую интересную книгу, где конец еще впереди, но ты уже его любишь. Ребенок еще не родился, а уже изменил мою жизнь. Мое тело — храм, в котором рождается свет. Я — творец. Во мне зарождается новая Вселенная. Цитаты о беременности на украинском Ти ще не народився, а вже заповнив собою цілий світ. Мама — це той дім, у якому серце б’ється вдвічі голосніше. У мені росте майбутнє. І я ніколи не була до нього так близько. Я створюю життя — і водночас відкриваю нову себе. Коли в тобі росте нове життя, ти щодня народжуєшся сама. Це стан, коли не видно крил, але ти точно літаєш. Моє нове хобі — їсти за двох і хвилюватися за трьох. Животик — як Instagram: росте з кожним днем і привертає увагу. Вагітність — це коли план на день: поїсти, подрімати, погладити животик. Читать по теме Цитаты о весне: подборка красивых высказываний о времени пробуждения и зарождения нового Читай подборку красивых и вдохновенных цитат о весне, которые идеально подойдут для постов и страстей в Instagram — в материале. Смешные цитаты об ожидании ребенка Беременность это когда твои штаны обиделись и больше не хотят дружить. У меня новая суперсила: уснуть в любом положении и съесть 8 вареников без угрызений совести! Животик растет, как в Instagram — ежедневно новая серия! Сладкое? Соленое? Дайте все — я строю человека! У моего малыша еще зубов нет, а он уже диктует, что есть. Если не видно моих ног — значит, я уже на финишной прямой! Беременность — это когда 90% мнений занимаешь не ты, а твой холодильник. Unsplash Цитаты о беременности на английском Pregnancy is the journey of growing a tiny heart inside your own. You never understand life until it grows inside you. A baby fills a place in your heart you never knew was empty. The most beautiful part of me is growing inside of me. My body is a garden, and I’m growing a tiny flower. Every kick, every flutter — a little love note from within. I’m not fat, I’m just pregnant and fabulous! Pregnancy brain is real. I knew it even before I forgot it. Bun in the oven, mood in the sky. Officially eating for two. No regrets. Growing a tiny human is exhausting. Also, magical. But mostly exhausting. Currently nesting. And snacking. Unsplash А еще раньше мы с тобой делились цитатами о жизни: слова с глубоким смыслом, где каждый миг — это новое начало… Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter