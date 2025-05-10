Цитаты о весне: подборка красивых высказываний о времени пробуждения и зарождения нового

Весна — время, когда природа начинает рисовать новую картину жизни. Эти изменения ощущаются в природе и душе.

Читай подборку красивых и вдохновенных цитат о весне, которые идеально подойдут для постов и строрис в Instagram — в материале.

Держи идеи кратких, метких изречений для вдохновения, добавь своему профилю в Instagram нотки свежести и ощущения надежды и веры в счастливое будущее.

Краткие цитаты о весне для Instagram

Весна — это время для новых начинаний.

Расцветай вместе с весной!

Весна в сердце — весна вокруг.

Каждая весна — это новая история.

Весна — это магия жизни.

Весна шепчет: будь счастлив/-а.

Весна — это поэзия природы.

Весна — это лучшее доказательство, что изменения могут быть прекрасными.

Душа расцветает вместе с природой.

Весна — это поцелуй солнца для земли.

Весна — когда даже ветер пахнет счастьем.

Лучший цвет весны — это оттенок радости.

Весна — это новое начало для всего.

Весна приходит, чтобы напомнить: ты тоже можешь расцвести.

Весна всегда находит путь.

После зимы всегда приходит весна.

Расцветай как природа весной.

Весна — это новый шанс.

Мир становится лучше, когда приходит весна.

Весна — это надежда, которая осуществляется.

Солнце, тепло, новое начало.

Весна вошла в чат.

Солнышко — мой любимый аксессуар.

Счастье всегда расцветает изнутри.

Делай свое дело, весна.

Цитаты о весне на английском языке

Spring is nature’s way of saying, Let’s party! (Robin Williams)

Spring adds new life and new beauty to all that is. (Jessica Harrelson)

Bloom where you are planted.

Spring: a lovely reminder of how beautiful change can be.

No winter lasts forever; no spring skips its turn. (Hal Borland)

Spring is proof that there is beauty in new beginnings.

The earth laughs in flowers. (Ralph Waldo Emerson)

Spring is the soul’s awakening.

Every spring is a new beginning.

Spring breathes new life into the world.

Let your soul bloom like spring flowers.

Spring is a fresh start wrapped in sunshine.

The best time for new dreams is spring.

Spring whispers: It’s time to grow.

Хорошие цитаты о весне

Каждый цветок — это улыбка весны. (Ральф Волдо Эмерсон)

Весна — это настоящее пробуждение, вторая молодость природы.

Весна не знает, что такое границы — она расцветает везде.

Если у вас нет весны в сердце, вы ее не найдете и в природе.

Весна — это время, когда природа делится с нами своей радостью.

Весна — это когда душа расцветает вместе с природой.

Весна заставляет поверить, что чудеса есть. (Народная мудрость)

Весна — это символ надежды, что жизнь всегда побеждает.

Весна приходит не только в природу, но и в душу человека.

Весна — это вторая молодость мира.

Один цветок может не сделать весны, но он ее предвещает.

Весна — это доказательство того, что красота всегда побеждает.

Весна дарит нам не только тепло, но и веру в новое начало.

Весна — это время пробуждения всего живого, в том числе и надежд.

Весеннее солнце растапливает не только снег, но и зимние уныния.

Если зима — это сон природы, то весна — ее пробуждение.

Весна — это самое поэтическое время года, потому что ее пишет сама природа.

Снова весна. Земля, как ребенок, знает стихи наизусть. (Райнер Мария Рильке)

Это одна хорошая вещь в этом мире… следующие весны всегда будут. (Л. М. Монтгомери)

Весна — это прекрасное время, когда наши мечты могут прорасти и расцветать вместе с природой. (Элен Меллер)

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