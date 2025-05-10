Цитати про весну: добірка гарних висловів про час пробудження і зародження нового

Весна — час, коли природа починає малювати нову картину життя. Ці зміни відчуваються в природі та в душі.

Читай добірку красивих і натхненних цитат про весну, які ідеально підійдуть для постів і сторіс в Instagram — у матеріалі.

Тримай ідеї коротких, влучних висловів для натхнення, додай своєму профілю в Instagram нотки свіжості та відчуття надії та віри в щасливе майбутнє.

Короткі цитати про весну для Instagram

Весна — це час для нових починань.

Розквітай разом із весною!

Весна в серці — весна навколо.

Кожна весна — це нова історія.

Весна — це магія життя.

Весна шепоче: будь щасливим/-ою.

Весна — це поезія природи

Весна — це найкращий доказ, що зміни можуть бути прекрасними.

Душа розквітає разом із природою.

Весна — це поцілунок сонця для землі.

Весна — коли навіть вітер пахне щастям.

Найкращий колір весни — це відтінок радості.

Весна — це новий початок для всього.

Весна приходить, щоб нагадати: ти теж можеш розквітнути.

Весна завжди знаходить шлях.

Після зими завжди приходить весна.

Розквітай, як природа навесні.

Весна — це новий шанс.

Світ стає кращим, коли приходить весна.

Весна — це надія, що здійснюється.

Сонце, тепло, новий початок.

Весна зайшла в чат.

Сонечко — мій улюблений аксесуар.

Щастя завжди розквітає зсередини.

Роби свою справу, весно.

Цитати про весну англійською мовою

Spring is nature’s way of saying, Let’s party! (Robin Williams)

Spring adds new life and new beauty to all that is. (Jessica Harrelson)

Bloom where you are planted.

Spring: a lovely reminder of how beautiful change can be.

No winter lasts forever; no spring skips its turn. (Hal Borland)

Spring is proof that there is beauty in new beginnings.

The earth laughs in flowers. (Ralph Waldo Emerson)

Spring is the soul’s awakening.

Every spring is a new beginning.

Spring breathes new life into the world.

Let your soul bloom like spring flowers.

Spring is a fresh start wrapped in sunshine.

The best time for new dreams is spring.

Spring whispers: It’s time to grow.

Гарні цитати про весну

Кожна квітка — це усмішка весни. (Ральф Волдо Емерсон)

Весна — це справжнє пробудження, друга молодість природи.

Весна не знає, що таке кордони — вона розквітає скрізь.

Якщо у вас немає весни в серці, ви її не знайдете й у природі.

Весна — це час, коли природа ділиться з нами своєю радістю.

Весна — це коли душа розквітає разом із природою.

Весна змушує повірити, що чудеса існують.

Весна — це символ надії, що життя завжди перемагає.

Весна — це коли земля оживає, а серце співає.

Весна приходить не лише в природу, а й у душу людини.

Весна — це друга молодість світу.

Одна квітка може не зробити весни, але вона її провіщає.

Весна — це доказ того, що краса завжди перемагає.

Весна дарує нам не тільки тепло, а й віру в новий початок.

Весна — це час пробудження всього живого, зокрема й надій.

Весняне сонце розтоплює не тільки сніг, а й зимові смутки.

Якщо зима — це сон природи, то весна — її пробудження.

Весна — це найпоетичніша пора року, бо її пише сама природа.

Знову весна. Земля, як дитина, що знає вірші напам’ять. (Райнер Марія Рільке)

Це одна хороша річ у цьому світі… наступні весни завжди будуть. (Л. М. Монтгомері)

Весна — це чудовий час, коли наші мрії можуть прорости та розквітнути разом із природою. (Елен Меллер)

А ще для тебе вірші про весну для наймолодших та школяриків. Вірші про весну, які допоможуть малечі більше пізнати весну, її призначення.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.