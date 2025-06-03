Цитати про вагітність для Instagram — для тих, хто носить під серцем цілий Всесвіт

Є моменти в житті, які змінюють усе. Не гучно, не раптово, а тихо — зсередини. Коли б’ється нове серце. Це не просто очікування, це — любов, яка росте… І хоч кажуть що щастя не любить метушні й воно приходить у тиші, але так хочеться поділитись своїм світлом та передати емоції найчуттєвішого періоду.

Читай, як підписати фото вагітності в Instagram українською та англійською мовами — у нашому матеріалі.

Цитати про вагітність в Instagram

У мені б’ється два серця. І обидва — з любов’ю.

Найчарівніша прикраса жінки — її животик, що зростає.

Я ношу в собі диво. І щастя стає дедалі важчим — у найкращому сенсі.

Коли любов стає видимою — вона набуває форми маленької людини.

9 місяців очікування… але яка прем’єра!

Вагітність — коли щастя помітно з першого погляду (і з боку теж).

Прокидаюся кожного дня як кокон, у якому росте метелик.

Бути вагітною — це ніби читати найцікавішу книгу, де кінець ще попереду, але ти вже його любиш.

Дитина ще не народилася, а вже змінила моє життя.

Моє тіло — храм, у якому народжується світло.

Я — творець. У мені зароджується новий Всесвіт.

Цитати про вагітність українською

Ти ще не народився, а вже заповнив собою цілий світ.

Мама — це той дім, у якому серце б’ється вдвічі голосніше.

У мені росте майбутнє. І я ніколи не була до нього так близько.

Я створюю життя — і водночас відкриваю нову себе.

Коли в тобі росте нове життя, ти щодня народжуєшся сама.

Це стан, коли не видно крил, але ти точно літаєш.

Моє нове хобі — їсти за двох і хвилюватися за трьох.

Животик — як Instagram: росте з кожним днем і привертає увагу.

Вагітність — це коли план на день: поїсти, подрімати, погладити животик.

Смішні цитати про очікування дитини

Вагітність — це коли твої штани образились і більше не хочуть дружити.

У мене нова суперсила: заснути в будь-якому положенні й з’їсти 8 вареників без докорів сумління!

Животик росте, як в Instagram — щодня нова серія!

Солодке? Солоне? Та дайте все — я будую людину!

Моєму малюку ще навіть зубів нема, а він уже диктує, що їсти.

Якщо не видно моїх ніг — значить, я вже на фінішній прямій!

Вагітність — це коли 90% думок займаєш не ти, а твій холодильник.

Цитати про вагітність англійською

Pregnancy is the journey of growing a tiny heart inside your own.

You never understand life until it grows inside you.

A baby fills a place in your heart you never knew was empty.

The most beautiful part of me is growing inside of me.

My body is a garden, and I’m growing a tiny flower.

Every kick, every flutter — a little love note from within.

I’m not fat, I’m just pregnant and fabulous!

Pregnancy brain is real. I knew it even before I forgot it.

Bun in the oven, mood in the sky.

Officially eating for two. No regrets.

Growing a tiny human is exhausting. Also, magical. But mostly exhausting.

Currently nesting. And snacking.

А ще раніше ми з тобою ділились цитатами про життя: слова з глибоким змістом, де кожна мить — це новий початок…

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