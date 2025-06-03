Цитати про вагітність для Instagram — для тих, хто носить під серцем цілий Всесвіт

Фото Pexels Є моменти в житті, які змінюють усе. Не гучно, не раптово, а тихо — зсередини. Коли б’ється нове серце. Це не просто очікування, це — любов, яка росте… І хоч кажуть що щастя не любить метушні й воно приходить у тиші, але так хочеться поділитись своїм світлом та передати емоції найчуттєвішого періоду.Читай, як підписати фото вагітності в Instagram українською та англійською мовами — у нашому матеріалі. Цитати про вагітність в Instagram У мені б’ється два серця. І обидва — з любов’ю. Найчарівніша прикраса жінки — її животик, що зростає. Я ношу в собі диво. І щастя стає дедалі важчим — у найкращому сенсі. Коли любов стає видимою — вона набуває форми маленької людини. 9 місяців очікування… але яка прем’єра! Вагітність — коли щастя помітно з першого погляду (і з боку теж). Прокидаюся кожного дня як кокон, у якому росте метелик. Бути вагітною — це ніби читати найцікавішу книгу, де кінець ще попереду, але ти вже його любиш. Дитина ще не народилася, а вже змінила моє життя. Моє тіло — храм, у якому народжується світло. Я — творець. У мені зароджується новий Всесвіт. Цитати про вагітність українською Ти ще не народився, а вже заповнив собою цілий світ. Мама — це той дім, у якому серце б’ється вдвічі голосніше. У мені росте майбутнє. І я ніколи не була до нього так близько. Я створюю життя — і водночас відкриваю нову себе. Коли в тобі росте нове життя, ти щодня народжуєшся сама. Це стан, коли не видно крил, але ти точно літаєш. Моє нове хобі — їсти за двох і хвилюватися за трьох. Животик — як Instagram: росте з кожним днем і привертає увагу. Вагітність — це коли план на день: поїсти, подрімати, погладити животик. Читати на тему Цитати про весну: добірка гарних висловів про час пробудження і зародження нового Читай добірку красивих і натхненних цитат про весну, які ідеально підійдуть для постів і сторіс в Instagram — у матеріалі. Смішні цитати про очікування дитини Вагітність — це коли твої штани образились і більше не хочуть дружити. У мене нова суперсила: заснути в будь-якому положенні й з’їсти 8 вареників без докорів сумління! Животик росте, як в Instagram — щодня нова серія! Солодке? Солоне? Та дайте все — я будую людину! Моєму малюку ще навіть зубів нема, а він уже диктує, що їсти. Якщо не видно моїх ніг — значить, я вже на фінішній прямій! Вагітність — це коли 90% думок займаєш не ти, а твій холодильник. Unsplash Цитати про вагітність англійською Pregnancy is the journey of growing a tiny heart inside your own. You never understand life until it grows inside you. A baby fills a place in your heart you never knew was empty. The most beautiful part of me is growing inside of me. My body is a garden, and I’m growing a tiny flower. Every kick, every flutter — a little love note from within. I’m not fat, I’m just pregnant and fabulous! Pregnancy brain is real. I knew it even before I forgot it. Bun in the oven, mood in the sky. Officially eating for two. No regrets. Growing a tiny human is exhausting. Also, magical. But mostly exhausting. Currently nesting. And snacking. Unsplash А ще раніше ми з тобою ділились цитатами про життя: слова з глибоким змістом, де кожна мить — це новий початок… Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter