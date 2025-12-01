Ожирение среди детей: диетолог развенчивает главные мифы

Проблема детского ожирения в Украине стремительно углубляется — и это уже не только вопрос генетики или малоподвижного образа жизни. Сейчас это показатель эффективности (или неэффективности) государственной политики и регулирования рынка продуктов.

О главных причинах, рисках и, что реально может помочь, в интервью РБК-Украина рассказал кандидат медицинских наук, профессор и глава Ассоциации диетологов Украины Олег Швец.

Политика весит больше, чем сладости

Швец подчеркивает, что генетика влияет, но определяющим фактором часто является отсутствие надлежащей государственной политики.

Весомой причиной можно считать отсутствие надлежащей государственной политики, направленной, в частности, на минимизацию влияния агрессивного маркетинга и неконтролируемой рекламы потенциально опасных продуктов.

Особой критики он удостаивает рекламу вроде роликов, где Санта-Клаус пьёт сладкий напиток перед праздниками:

Реклама, в которой Санта-Клаус накануне новогодних праздников пьёт всем хорошо знакомый сладкий напиток.

По мнению эксперта, самыми действенными шагами станут политические решения — в частности введение акцизов на сладкие газированные напитки. Пакет таких законопроектов уже рассматривается в парламенте.

Родители часто не замечают проблему

Одна из самых больших опасностей — непризнание проблемы самими родителями.

Почти половина родителей, чьи дети имеют проблемы с весом, не признают этого, даже когда им об этом открыто говорят.

В украинских семьях все еще живет ошибочное убеждение, что «пухлый» ребёнок — это здоровый ребенок.

Сегодня уже не считается признаком здоровья, если ребенок пухлый и крупный.

Украинским врачам не хватает современных инструментов

Несмотря на рост проблемы, система здравоохранения до сих пор не имеет удобных цифровых решений для раннего выявления ожирения.

Есть устаревшие перцентильные таблицы, но по ним сегодня крайне сложно вовремя определить избыточную массу тела.

При этом страна имеет качественные цифровые сервисы для менее критичных сфер — парковки или коммунальных услуг.

Последствия ожирения — уже в детском возрасте

Ожирение — не косметический дефект. У детей оно может приводить к тяжелым состояниям:

Это очень опасные и потенциально инвалидизирующие состояния, такие как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Эксперт подчеркивает, что ожирение — хроническая болезнь, которой нужно управлять всю жизнь.

Швец также напоминает, что реформа школьного питания необходима, но она длительная и сложная. Её не следует критиковать преждевременно — она нуждается в контроле и обучении персонала.

Школы должны дополнять реформу просветительскими инициативами: кампаниями в соцсетях, уроками основ нутрициологии, стимулированием физической активности.

Могут ли родители помочь сами

В некоторой степени — да. Эксперт советует регулярно посещать педиатра, наблюдать за поведением ребенка и его активностью. Но садить ребенка на диету самостоятельно опасно.

Может возникнуть другая проблема — расстройства пищевого поведения.

Базовые вещи допустимы: меньше сладостей и выпечки, больше растительной пищи.

Виноваты ли родители, если у ребенка ожирение

Швец категорически против обвинений:

Ожирение — это заболевание. За его течением нужно следить так же, как за течением любого другого заболевания.

В мире есть практики, когда невнимание к здоровью ребенка рассматривают как небрежность, но в Украине таких подходов нет.

Ранее мы рассказывали тебе, как распознать ожирение и лечить его — читай об этом в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!