Ожиріння серед дітей: дієтолог розвінчує головні міфи

Проблема дитячого ожиріння в Україні стрімко поглиблюється — і це вже не лише питання генетики чи малорухливого способу життя. Нині це показник ефективності (або неефективності) державної політики та регулювання ринку продуктів.

Про головні причини, ризики та те, що реально може допомогти, в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат медичних наук, професор і голова Асоціації дієтологів України Олег Швець.

Політика важить більше, ніж солодощі

Швець наголошує, що генетика впливає, але визначальною часто є відсутність належної державної політики.

Вагомою причиною доречно вважати відсутність належної державної політики, спрямованої, зокрема, на мінімізацію впливу агресивного маркетингу та неконтрольованої реклами потенційно небезпечних продуктів.

Особливої критики дістається рекламі на кшталт роликів, де Санта-Клаус п’є солодкий напій перед святами:

Такої реклами, у якій Санта-Клаус напередодні новорічних свят п’є всім добре знайомий напій.

На думку експерта, найбільш дієвими кроками стануть політичні рішення — зокрема введення акцизів на солодкі газовані напої. Пакет таких законопроектів уже розглядають у парламенті.

Батьки часто не помічають проблеми

Одна з найбільших небезпек — невизнання проблеми самими батьками.

Майже половина батьків, чиї діти мають проблеми з вагою, не визнають цього, навіть коли їм про це відкрито говорять.

Часто в сім’ях ще живе хибне уявлення, що пухка дитина — це здорова дитина.

На сьогодні вже не вважається ознакою здоров’я, якщо дитина пухка і завелика.

Українським лікарям бракує сучасних інструментів

Попри цифри та ризики, система охорони здоров’я досі не має зручних цифрових рішень для раннього виявлення ожиріння.

Є застарілі перцентильні таблиці, але на їх підставі вже вкрай складно своєчасно виявити надмірну масу тіла.

Це при тому, що країна має якісні цифрові рішення для менш важливих сфер — паркування чи комунальних послуг.

Наслідки ожиріння — уже в дитячому віці

Ожиріння — це не косметична проблема. У дітей воно може призвести до важких станів:

Це такі дуже небезпечні та потенційно інвалідизуючі стани, як цукровий діабет і серцево-судинні захворювання.

Експерт нагадує, що ожиріння — це хронічне захворювання, яким потрібно керувати все життя.

Швець наголошує, що реформа шкільного харчування потрібна, але складна і тривала. Критикувати її зарано — вона вимагає часу, навчання персоналу та контролю.

Водночас школу потрібно доповнювати просвітницькими ініціативами:

Кампаніями у соцмережах;

Уроками з основ нутриціології;

Стимулюванням фізичної активності дітей.

Чи можуть батьки вплинути самі

Так — але лише частково. Фахівець радить регулярно відвідувати педіатра, контролювати поведінку дитини, її активність та харчування. Однак садити на дієту самостійно небезпечно.

Може виникнути інша проблема — розлади харчової поведінки.

Але базові речі — менше солодощів і випічки, більше рослинної їжі — дозволені.

Чи винні батьки, якщо дитина має ожиріння

Швець заперечує звинувачення сімей:

Ожиріння — це захворювання за перебігом ожиріння треба стежити, як і за будь-якого захворювання.

У світі існують підходи, де недогляд за здоров’ям дитини може розглядатися як недбальство — але в Україні таких практик немає.

