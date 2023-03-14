Собираешься выезжать с ВОТ? Как подготовить ребенка к эвакуации — объясняют в Минреинтеграции

Ежедневно немало семей эвакуируются с временно оккупированных территорий и прифронтовых областей. В это время родителям необходимо сделать все, чтобы обезопасить ребенка от психологических травм и для него эта поездка прошла как можно комфортнее.
Об алгоритме избежания стрессовых ситуаций во время эвакуации с детьми рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Перед тем как выходить из дома, сфотографируй ребенка. В случае, если он потеряется — у тебя будет наиболее точная фотография, по которой его быстрее смогут узнать.Убедись в том, что ребенок знает свою фамилию и имя, а также фамилии и имена родителей. Положи в карман малыша записку с указанными контактными данными.
По прибытии в шелтер, стоит объяснить ребенку, что теперь это ваше новое временное жилье, но вы вернетесь домой.
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