Збираєшся виїжджати з ТОТ? Як підготувати дитину до евакуації — пояснюють у Мінреінтеграції

Щодня чимало сімей евакуюються з тимчасово окупованих територій та прифронтових областей. В цей час батькам необхідно зробити усе, аби убезпечити дитину від психологічних травм і для неї ця поїздка пройшла якомога комфортніше.
Про алгоритм уникнення стресових ситуацій під час евакуації з дітьми розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Раніше ми розповідали, як війна насправді впливає на дитячі емоції й що з ними робити.
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