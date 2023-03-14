Збираєшся виїжджати з ТОТ? Як підготувати дитину до евакуації — пояснюють у Мінреінтеграції

Щодня чимало сімей евакуюються з тимчасово окупованих територій та прифронтових областей. В цей час батькам необхідно зробити усе, аби убезпечити дитину від психологічних травм і для неї ця поїздка пройшла якомога комфортніше.

Про алгоритм уникнення стресових ситуацій під час евакуації з дітьми розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як підготувати дитину до евакуації

Варто пояснити малечі, що евакуація потрібна для того, щоб сім’я перебувала у безпеці, і це вимушений захід. Поясніть: щойно ситуація стабілізується — ви повернетесь додому.

У дорозі батьки повинні зберігати власний спокій та впевненість і транслювати його на дитину. Розважай малечу різноманітними іграми та відволікай розмовами.

Обговоріть правила поведінки. Наголоси на тому, що у небезпечній ситуації дитина повинна виконувати прохання батьків миттєво і без суперечок.

Перед тим як виходити з дому, сфотографуй дитину. У випадку, якщо вона загубиться — ти матимеш найбільш точну фотографію, за якою її швидше зможуть впізнати.

Переконайся у тому, що дитина знає своє прізвище та ім’я, а також прізвища та імена батьків. Поклади у кишеню малечі записку з вказаними контактними даними.

Після прибуття у прихисток, варто пояснити дитині, що тепер це ваше нове тимчасове житло, але ви повернетесь додому.

Раніше ми розповідали, як війна насправді впливає на дитячі емоції й що з ними робити.

Зараз також дивляться

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!