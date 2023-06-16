Для тебя
Советы
Родительство
Психология
Семейные отношения
Твоя работа
Экономия
Твоя безопасность
Война в Украине
Новости
Истории
Рассказы
Интервью
Видео
Украина
Мир
Lifestyle
Эксклюзивы
Люди
Полные выпуски
Стиль жизни
Здоровье и красота
Шоу-биз
Еда и рецепты
Путешествия и вдохновение
Праздники
Тесты
Игры
Опросы
Поддержать (Donate)
Укр
Рус
Родительство
Партнерский материал
Защищено: Процесс должен быть интересным! Английский для детей: как учить слова
Виктория Мельник
, редактор сайта
16 июня 2023, 16:30
Фото:
Pexels
Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:
Пароль:
Сейчас также смотрят
Теги:
Иностранные языки
,
Развитие ребенка
Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите
Ctrl + Enter
Больше новостей
Я — ВПЛ, и вот с чем сталкиваюсь! Истории переселенцев о реальных проблемах и как их можно решить
Не можешь говорить? Что делать, когда пропал голос
Подкормка моркови в июне: что нужно овощам для активного роста
Отток спортсменов. Сколько украинских атлетов выехали за границу из-за войны
Смотреть больше
Материалы по теме
Разговорный английский: где искать мотивацию для обучения
Простое покачивание может представлять угрозу: что такое синдром встряхнутого ребёнка и чем он опасен
Веселые и безопасные развлечения. Во что поиграть детям на улице летом — подборка идей
Почему маленькие дети плачут? Причины и как их успокоить
Видео
0:07:44
Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Это еще не контрнаступление в классическом понимании! Что происходит на фронте сейчас и чего ждать дальше
0:04:36
Больше недели люди выживают! Покров в Днепропетровской области без водоснабжения
Перед глазами контрнаступления враг перекидывает вертолеты в Бердянск: карта боевых действий в Украине 16 июня в режиме онлайн
0:04:55
Даже окна вставлять некуда! Жители разрушенной высотки Харькова остались без жилья
0:03:03
Если не пойду на войну, что я скажу детям? В Киеве отдали дань памяти погибшему журналисту и воину Владимиру Мукану
0:04:00
Село превратилось в остров… Большая вода добралась до Николаевской области — что рассказывают местные жители
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:03:40
Меня спасла жажда жизни: история пограничника, которая растрогает каждого
Больше видео
Читать дальше
Отток спортсменов. Сколько украинских атлетов выехали за границу из-за войны
Ошибка
Отправить
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності
.
Погоджуюсь