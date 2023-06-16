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Захищено: Процес має бути цікавим! Англійська для дітей: як вчити слова
Вікторія Мельник
, редакторка сайту
16 Червня 2023, 16:30
Фото:
Pexels
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Теги:
Іноземні мови
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Розвиток дитини
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