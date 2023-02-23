Выхаживание “ранних птичек”: как ухаживать за преждевременно рожденными малышами

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый десятый ребенок на планете рождается преждевременно. И такая тенденция только увеличивается с каждым годом.

Поскольку органы и внутренние системы таких малышей на момент появления на свет еще недостаточно развиты, медицинским работникам и родителям нужно быть особенно внимательными в уходе за “ранними птичками”.

Хотя преждевременно рожденные малыши имеют определенные особенности развития, профессиональная забота помогает им быстро догнать сверстников и избежать опасных патологий. Платформа Береги себя рассказала об этом подробно.

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Каких детей считают преждевременно рожденными

Согласно международным медицинским протоколам, преждевременно рожденный ребенок — родившийся на 22-37 неделе беременности. Именно это является основным критерием недоношенности, а не масса тела при рождении.

Такие детки имеют особые потребности в уходе и более высокие риски отклонений в развитии, чем вовремя родившиеся сверстники.

Малыши, рожденные до 28 недели беременности, имеют нераскрытые легкие. Поэтому им необходимы аппараты искусственной вентиляции и дополнительный кислород.

Дети, рожденные после 28 недель беременности, уже имеют лучшие прогнозы на полное восстановление. А младенцы, появившиеся на свет после 34 недель, значительно реже имеют проблемы со здоровьем.

Преждевременные роды: причины и последствия

На самом деле почти у каждой женщины есть вероятность преждевременных родов. Часто установить конкретную причину не удается, но есть общие факторы риска:

преждевременные роды в прошлом;

многоплодная беременность;

курение и употребление психоактивных веществ;

сильный стресс;

инфекционные или хронические заболевания;

беременность в течение менее 18 месяцев после предыдущих родов и т.д.

Хорошая новость состоит в том, что современная медицина позволяет выхаживать даже детей, рожденных на 22 неделе беременности.

Впрочем, чтобы избежать рисков для здоровья, нужно очень внимательно заботиться о малыше. Ведь в первые недели жизни такой младенец может иметь проблемы с:

дыханием; сердцем; контролем температуры; обменом веществ; работой иммунной системы; желудочно-кишечным трактом.

Вакцинация недоношенных детей

Иммунная система преждевременно рожденных малышей несовершенна, поэтому они менее защищены от инфекционных заболеваний.

Минздрав отмечает, что если такие малыши имеют стабильное состояние, а их вес не является критическим, то их можно прививать так же, как и вовремя родившихся детей. Дозировка вакцин также не отличается от стандартных значений.

Вот особенности прививки преждевременно рожденных малышей:

Прививки от туберкулеза (БЦЖ) — прививать можно только тех детей, масса которых 2 кг и больше. Прививка от гепатита В — первую дозу необходимо ввести в первые 12 часов жизни, независимо от массы тела малыша. Через месяц нужно снова прививать ребенка по меньшей мере тремя дозами с рекомендованными интервалами. Прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита — для преждевременно рожденных детей используют только инактивированную вакцину ИПВ, содержащую убитый вирус полиомиелита.

Более подробные рекомендации по прививке недоношенных младенцев должен предоставить врач.

Питание преждевременно рожденных детей

Грудное молоко является приоритетной пищей для всех младенцев, в том числе и родившихся преждевременно. Поэтому очень важно поддерживать лактацию матери, даже если младенец отказывается брать грудь.

Дело в том, что недоношенные дети могут иметь слабо развитые рефлексы сосания или не иметь их вообще.

Первое время таких детей могут кормить из ложки, чашки или через зонд. Детей, родившихся ранее 32 недели беременности, также нужно докармливать специальными молочными смесями или обогатителями.

Но в это время материнское молоко все равно нужно регулярно сцеживать, замораживать, а затем использовать в соответствии с состоянием малыша.

Следует обратить внимание и на то, что недоношенных младенцев необходимо кормить часто, но небольшими порциями, ведь они имеют пониженную перистальтику кишечника, что приводит к вздутию, малый объем желудка и пониженную активность ферментов.

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Окружающая среда ребенка

Ранорожденные дети быстро охлаждаются и перегреваются из-за несовершенной системы терморегуляции.

Поэтому следует внимательно следить за температурой окружающей среды и тела малыша. Для дополнительного согревания младенца можно использовать:

метод кенгуру;

инкубатор;

лампу-обогреватель;

кровать-грелку;

матрас-грелку.

В первые сутки жизни нормальной температурой тела ребенка считается 36,5 – 37,5°С.

Родителям “ранних птичек” необходимо прислушиваться к рекомендациям медицинского персонала и бережно заботиться о своем малыше. Это минимизирует риски развития опасных патологий у младенца.

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