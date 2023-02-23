Виходжування “ранніх пташок”: як доглядати за передчасно народженими малюками

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожна десята дитина на планеті народжується передчасно. І така тенденція лише збільшується з кожним роком.

Оскільки органи та внутрішні системи таких малюків на момент появи на світ ще недостатньо розвинені, медичним працівникам та батькам потрібно бути особливо уважними в догляді за “ранніми пташками”.

Хоч передчасно народжені малюки мають певні особливості розвитку, професійне піклування допомагає їм швидко наздогнати однолітків та уникнути небезпечних патологій. Платформа Бережи себе розповіла про це детально.

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Яких дітей вважають передчасно народженими

Згідно з міжнародними медичними протоколами, передчасно народжена дитина — та, яка народилася на 22-37 тижні вагітності. Саме це є основним критерієм недоношеності, а не маса тіла при народженні.

Такі дітки мають особливі потреби в догляді та вищі ризики відхилень у розвитку, ніж вчасно народжені однолітки.

Малюки, народжені до 28 тижня вагітності, мають нерозкриті легені. Тому їм необхідні апарати штучної вентиляції та додатковий кисень.

Діти, народжені після 28 тижнів вагітності, мають уже кращі прогнози на повне відновлення. А немовлята, які з’явились на світ після 34 тижнів, значно рідше мають проблеми зі здоров’ям.

Передчасні пологи: причини та наслідки

Насправді майже кожна жінка має ймовірність передчасних пологів. Часто встановити конкретну причину не вдається, але є загальні фактори ризику:

передчасні пологи в минулому;

багатоплідна вагітність;

куріння та вживання психоактивних речовин;

сильний стрес;

інфекційні або хронічні захворювання;

вагітність протягом менш ніж 18 місяців після попередніх пологів тощо.

Гарна новина полягає в тому, що сучасна медицина дозволяє виходжувати навіть тих дітей, які народжені на 22 тижні вагітності.

Утім, щоб уникнути ризиків для здоров’я, потрібно дуже уважно дбати за малюком. Адже в перші тижні життя таке немовля може мати проблеми з:

диханням; серцем; контролем температури; обміном речовин; роботою імунної системи; шлунково-кишковим трактом.

Вакцинація недоношених дітей

Імунна система передчасно народжених малюків недосконала, тому вони менш захищені від інфекційних хвороб.

МОЗ зазначає, що якщо такі малята мають стабільний стан, а їхня вага не є критичною, то їх можна щепити так само, як і вчасно народжених дітей. Дозування вакцин також не відрізняється від стандартних значень.

Ось особливості щеплення передчасно народжених малюків:

Щеплення від туберкульозу (БЦЖ) — щепити можна лише тих дітей, маса яких 2 кг і більше. Щеплення від гепатиту В — першу дозу необхідно ввести в перші 12 годин життя незалежно від маси тіла малюка. Через місяць потрібно знову щепити дитину щонайменше трьома дозами з рекомендованими інтервалами. Щеплення від дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту — для передчасно народжених дітей використовують лише інактивовану вакцину ІПВ, яка містить убитий вірус поліомієліту.

Більш детальні рекомендації щодо щеплення недоношених немовлят має надати лікар(-ка).

Харчування передчасно народжених дітей

Грудне молоко є пріоритетною їжею для всіх немовлят, зокрема й тих, які народилися передчасно. Тому дуже важливо підтримувати лактацію матері, навіть якщо немовля відмовляється брати груди.

Річ у тому, що недоношені діти можуть мати слабко розвинені рефлекси смоктання або не мати їх взагалі.

Перший час таких малюків можуть годувати з ложки, чашки або через зонд. Дітей, які народились раніше 32 тижня вагітності, також потрібно догодовувати спеціальними молочними сумішами чи збагачувачами.

Але в цей час материнське молоко все одно потрібно регулярно зціджувати, заморожувати, а потім використовувати відповідно до стану малюка.

Варто звернути увагу й на те, що недоношених немовлят необхідно годувати часто, але невеликими порціями, адже вони мають знижену перистальтику кишківника, що призводить до здуття, малий обсяг шлунка та знижену активність ферментів.

Навколишнє середовище дитини

Передчасно народжені діти швидко охолоджуються та перегріваються через недосконалу систему терморегуляції.

Тому варто уважно слідкувати за температурою навколишнього середовища та тіла малюка. Для додаткового зігрівання немовля можна використовувати:

метод кенгуру;

інкубатор;

лампу-обігрівач;

ліжко-грілку;

матрац-грілку.

У першу добу життя нормальною температурою тіла дитини вважається 36,5 – 37,5°С.

Батькам “ранніх пташок” необхідно дослухатись до рекомендацій медичного персоналу та дбайливо піклуватись про свою малечу. Це мінімізує ризики розвитку небезпечних патологій у немовляти.

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