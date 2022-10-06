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Щастя вагою 700 г — як лікарі пологового будинку Лелека врятували дитину, що передчасно народилась

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 09:45
Пологовий будинок Лелека рятує передчасно народжених діточок
Фото: Pexels

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