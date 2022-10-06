Щастя вагою 700 г — як лікарі пологового будинку Лелека врятували дитину, що передчасно народилась

Дворічна Ярослава — жвава і дуже допитлива дівчинка. Любить музику, а ще залюбки плаває в басейні.

Її батьки радіють успіхам дитини та зі сльозами на очах згадують той час, коли донечка народилась на 25-му тижні вагітності.

Читай дивовижну історію порятунку маленької дівчинки великими серцями лікарів.

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Щастя вагою 700 г

Щорічно у світі народжується близько 15 млн недоношених дітей. Тому так важлива наявність у медзакладі блоку інтенсивної терапії для новонароджених.

Саме в такому відділенні полового будинку Лелека маленьку Ярославу з вагою 700 г виходжували лікарі. Також у перший місяць життя крихітку повністю обстежили вузькі спеціалісти.

У Лелеці є все необхідне, щоб надати термінову медичну допомогу “раннім пташкам”. У таких дітей ще не до кінця сформовані серцево-судинна, травна, дихальна та нервова системи. Тому вони потребують спеціалізованої та невідкладної допомоги.

Ми можемо приймати у віці після 22 тижнів. І апаратура, і лікарі високого рівня. Ми маємо акредитацію JCI. Це для нас екстрена ситуація, але ми до неї готові.

Про це розповідає завідувачка відділення неонатології та інтенсивної терапії новонароджених пологового будинку Лелека Оксана Нєчєхова.

Комфортне оточення та постійна турбота

Не менш важливим методом виходжування є інформаційна підтримка дорослих. У Лелеці передбачено вільний доступ батьків до своїх малюків у дитячу реанімацію.

В оточенні люблячих, турботливих дорослих дітки значно швидше проходять реабілітацію.

Робили все, що можливо, все, що могли на той момент. Ми приходили читати донечці книжки. Розповідали, що в неї є бабуся, дядько, тітка, що їй всі раді! Важко це далось, — зізнаються батьки Ярослави.

Фахівці пологового будинку зазначають, що лікування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених покривається страховим полісом Безпечна вагітність і Безпечні пологи.

Ними передбачено, що дитинка протягом 28 днів перебуватиме у відділенні неонатології. Тож, якщо малеча народилась передчасно, батьки можуть не тривожитись за фінансову складову, а зосередитись на позитивних думках та розвитку свого малюка.

Історія Ярослави — яскраве підтвердження того, що завдяки злагодженій роботі професійної команди лікарів та найсучаснішому обладнанню передчасно народжених діток можна врятувати й виходити, турбуючись про їхнє здоров’я.

Цей пологовий будинок у Пущі-Водиці в перші дні війни став центром екстреної допомоги. Від обстрілів росіян медзаклад постраждав, але вже встиг відновитись і знову відчинити свої двері для пацієнтів.

Читай, як у Лелеці народжували та рятували поранених під час війни.

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