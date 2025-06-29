Рік терпів біль і мало не втратив ногу: як львівські хірурги врятували чоловікові кінцівку

76-річний львів’янин Володимир Кіндрат рік ходив із болем у нозі. Звикав, переконував себе, що “саме мине”, відкладаючи лікарів на потім.

А звернувся вже тоді, коли почорніли пальці й постала загроза ампутації.

У львівській лікарні розповіли, як провели складну операцію, аби врятувати кінцівку чоловікові.

Операція проти ампутації

Чоловік звернувся до судинних хірургів у стані, коли відлік ішов буквально на дні. У нього діагностували критичну ішемію — коли артеріальна кров уже не доходить до кінцівок, а тканини починають відмирати.

Причина — важка стадія атеросклерозу. Це коли холестеринові бляшки закривають просвіт судин, і кров не може нормально циркулювати. У випадку пана Володимира бляшки закупорили не лише окремі артерії, а й аорту — головну “магістраль” нашого організму. Такий стан має назву синдром Леріша.

Щоб дати шанс нозі залишитись на місці, хірурги Лікарні Святого Пантелеймона терміново провели складну операцію — аорто-стегнове протезування.

Судини, що вимагають ювелірної точності

Операція була складна. Лікарям довелося не просто відновити кровотік до ніг — треба було ще й подбати, щоб не постраждали внутрішні органи.

— Складність операції полягала в тому, що нам довелося пересікати черевну аорту, яка в пацієнта була значно кальцинована. До аорти був пришитий біфуркаційний протез, бранші якого виводились на стегна і вшивались у стегнові артерії, щоб забезпечити кровотік до нижніх кінцівок через цей протез, — розповідає завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень.

Щоб уникнути ускладнень із кишківником, хірурги переспрямували одну з найважливіших судин, яка живить цю ділянку. Її діаметр — лише кілька міліметрів, тому все робилося з ювелірною точністю.

На щастя, усе вдалося, — додає хірургії.

Пан Володимир уже приходив на контрольний огляд, розповідають медики. Усе добре працює, кровотік відновлено, про ампутацію вже не йдеться.

А лікарі тим часом повторюють головне: ніколи не чекай, поки стане пізно. Часто вчасна допомога — єдиний спосіб уникнути складних наслідків.

Нещодавно дослідження австралійських науковців, показало, що діагностика целіакії може стати простішою. Подробиці — у наступному матеріалі.

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