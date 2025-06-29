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Рік терпів біль і мало не втратив ногу: як львівські хірурги врятували чоловікові кінцівку

Марія Бондар, редакторка сайту 29 Червня 2025, 11:00
Врятували ногу
Фото Pexels

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