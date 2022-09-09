Матусям, татусям та малюкам — медцентр Лелека відновлює роботу та розширює напрями лікування

У вересні багатопрофільний медичний центр Лелека у Пущі-Водиці відновив роботу пологового будинку та запустив нові хірургічні напрями.

Війна загартувала медзаклад та підштовхнула до розширення своїх послуг. Нині тут проводять хірургічне лікування захворювань всієї родини: жінок, чоловіків та дітей.

Читай, у чому особливість Лелеки та чому тисячі пацієнтів з різних країн світу обирають саме цей медцентр.

Інноваційність

Заклад, який відкрився у 2016 році, швидко здобув репутацію одного з найбільш інноваційних і технологічних у галузі акушерства, гінекології та неонатології.

Віднині високі стандарти якості та безпеки для пацієнтів упровадили й у новостворене відділення. Тож хірурги з гордістю розповідають про створені умови.

Ми можемо робити операції будь-якої складності. Середній стаж роботи кожного нашого хірурга — 20 років. Є молодші, є старші, але всі вони вміють виконувати операції з патологіями, з якими до нас звертаються пацієнти.

Про це розповідає завідувач хірургічного відділення Олександр Федосенко.

Безпека

За п’ять років роботи медичного центру Лелека своє здоров’я лікарям довірили понад 10 000 пацієнтів з 32 країн світу.

Ми досі є єдиним медичним закладом України, який має сертифікацію найпрестижнішого американського акредитаційного закладу JCI, — підкреслює генеральний директор Лелеки Валерій Зукін.

Тож пацієнти можуть бути впевнені, що медична допомога в цьому центрі відповідає суворим міжнародним стандартам, схваленим не тільки в Україні, але й у США та Західній Європі.

Персонал Лелеки забезпечує для пацієнтів усі рівні безпеки: епідеміологічну, медичну, фізичну та психологічну.

Індивідуальний підхід

Медичну допомогу у Лелеці надають за принципом “все включено”. Тобто до вартості операції вже входить знеболення, лабораторні аналізи, харчування й саме оперативне втручання.

Післяопераційні палати в закладі зовсім не схожі на звичайні лікарняні, але оснащені всім необхідним функціоналом, як-от кнопкою виклику персоналу.

Високі стандарти медцентру Лелека є прикладом того, як не лише вистояти у найважчих умовах, а й мати сили розвиватись та рухатись далі.

Попри повномасштабне вторгнення, нещадні ворожі бомбардування мирних жителів та блокаду населених пунктів, в Україні народжуються діти.

Підготовка до пологів під час війни — справа дуже відповідальна, адже від неї залежить не тільки комфорт, а й безпека мами та малюка. Читай, що необхідно взяти з собою до пологового.

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