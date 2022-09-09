Мамам, папам и малышам — медцентр Лелека возобновляет работу и расширяет направления лечения

В сентябре многопрофильный медицинский центр Лелека в Пуще-Водице возобновил работу роддома и запустил новые хирургические направления.

Война закалила медучреждение и подтолкнула к расширению своих услуг. В настоящее время здесь проводят хирургическое лечение заболеваний всей семьи: женщин, мужчин и детей.

Читай, в чем особенность Лелеки и почему тысячи пациентов из разных стран мира выбирают именно этот медцентр.

Сейчас также смотрят

Инновационность

Заведение, которое открылось в 2016 году, быстро заслужило репутацию одного из самых инновационных и технологических в области акушерства, гинекологии и неонатологии.

Отныне высокие стандарты качества и безопасности для пациентов внедрены и в новое отделение. Так что хирурги с гордостью рассказывают о созданных условиях.

Мы можем проводить операции любой сложности. Средний стаж работы каждого нашего хирурга — 20 лет. Есть младше, есть старше. Но все они могут делать операции с патологиями, с которыми к нам обращаются пациенты.

Об этом рассказывает заведующий хирургическим отделением Александр Федосенко.

Безопасность

За пять лет работы медицинского центра Лелека свое здоровье врачам доверили более 10 000 пациентов из 32 стран мира.

Мы до сих пор единственное медицинское учреждение Украины, которое имеет сертификацию самого престижного американского аккредитационного учреждения JCI, — подчеркивает генеральный директор Лелеки Валерий Зукин.

Так что пациенты могут быть уверены, что медицинская помощь в этом центре отвечает строгим международным стандартам, одобренным не только в Украине, но и в США и Западной Европе.

Персонал Лелеки обеспечивает для пациентов все уровни безопасности: эпидемиологическую, медицинскую, физическую и психологическую.

Индивидуальный подход

Оказание медицинской помощи в Лелеке осуществляется по принципу “все включено”. То есть в стоимость операции уже входит обезболивание, лабораторные анализы, питание и собственно оперативное вмешательство.

Послеоперационные палаты в заведении совсем не похожи на обычные больничные, но оснащены всем необходимым функционалом, в том числе кнопкой вызова персонала.

Высокие стандарты медцентра Лелека являются примером того, как не только выстоять в самых тяжелых условиях, но и находить силы развиваться и двигаться дальше.

Несмотря на полномасштабное вторжение, беспощадные бомбардировки врагом мирных жителей и блокаду населенных пунктов, в Украине рождаются дети.

Подготовка к родам во время войны — дело очень ответственное, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность мамы и малыша. Читай, что необходимо взять с собой в роддом.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!