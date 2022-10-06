Счастье весом 700 г — как врачи роддома Лелека спасли преждевременно родившуюся малышку

Двухлетняя Ярослава — живая и очень любознательная девочка. Любит музыку и с удовольствием плавает в бассейне.

Ее родители радуются успехам девочки и со слезами на глазах вспоминают то время, когда доченька родилась на 25-й неделе беременности.

Читай удивительную историю спасения маленькой девочки большими сердцами врачей.

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Счастье весом 700 г

Ежегодно в мире рождается около 15 млн недоношенных детей. Поэтому так важно наличие в медучреждении блока интенсивной терапии для новорожденных.

Именно в таком отделении роддома Лелека маленькую Ярославу с весом 700 г выхаживали врачи. Также в первый месяц жизни кроху полностью обследовали узкие специалисты.

В центре Лелека есть все необходимое, чтобы оказать срочную медицинскую помощь “ранним птичкам”. У таких детей еще не до конца сформированы сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная и нервная системы. Поэтому они нуждаются в специализированной и неотложной помощи.

Мы можем принимать детей в возрасте после 22 недель. И аппаратура, и врачи высокого уровня. У нас есть аккредитация JCI. Это для нас экстренная ситуация, но мы к ней готовы.

Об этом рассказывает заведующая отделением неонатологии и интенсивной терапии новорожденных роддома Лелека Оксана Нечехова.

Комфортное окружение и постоянная забота

Не менее важным методом выхаживания является информационная поддержка взрослых. В роддоме Лелека предусмотрен свободный доступ родителей к своим малышам в детскую реанимацию.

Ведь в окружении любящих, заботливых взрослых детки гораздо быстрее проходят реабилитацию.

Делали все, что можно; все, что могли на тот момент. Мы приходили читать дочери книги. Рассказывали, что у нее есть бабушка, дядя, тетя, что ей все рады! Трудно это далось, — признаются родители Ярославы.

Специалисты роддома отмечают, что лечение в отделении интенсивной терапии новорожденных покрывается страховым полисом Безопасная беременность и Безопасные роды.

Это предполагает нахождение ребенка в течение 28 дней в отделении неонатологии. Поэтому, если малыши родились преждевременно, то родители могут не беспокоиться за финансовую составляющую, а сконцентрироваться на позитивных мыслях и развитии своего малыша.

История Ярославы — яркое подтверждение того, что благодаря слаженной работе профессиональной команды врачей и современному оборудованию преждевременно рожденных детей можно спасти и выходить, заботясь об их здоровье.

Этот роддом в Пуще-Водице в первые дни войны стал центром экстренной помощи. От обстрелов россиян медучреждение пострадало, но уже успело восстановиться и снова открыть свои двери для пациентов.

Читай, как в роддоме Лелека рожали и спасали раненых во время войны.

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