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Счастье весом 700 г — как врачи роддома Лелека спасли преждевременно родившуюся малышку

Елена Яковлева, редактор сайта 06 октября 2022, 09:45
Пологовий будинок Лелека рятує передчасно народжених діточок
Фото: Pexels

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