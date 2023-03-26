Заметила, что начало пропадать молоко? Как восстановить лактацию — советы UNICEF

Грудное вскармливание — это естественный процесс, приносящий пользу как для ребенка, так и для матери. Грудное молоко содержит все необходимые питательные вещества для роста и развития ребенка. Также в его составе содержатся антитела, которые помогают укрепить иммунную систему ребенка и защитить его от болезней.

Но в связи с различными факторами молоко может пропадать. Что делать в таком случае и как восстановить лактацию, рассказали специалисты UNICEF.

Есть проверенные способы увеличить лактацию. При этом помни: грудное молоко вырабатывается по принципу спрос – предложение.

Как восстановить достаточное количество грудного молока

Начни с регулярного прикладывания ребенка к груди. Такое действие поможет вернуть запасы молока. Это необходимо делать каждые полтора – два часа и не менее трех раз в ночное время суток.

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Прикладывай малыша к груди даже в случаях, когда кажется, что молоко вообще отсутствует.

Во время каждого приема пищи ребенка предлагай ему обе груди и следи, чтобы он эффективно прикладывался к груди.

Успокаивай малыша грудью и старайся отдыхать в одно время с ребенком. Это действие также поможет вернуть лактацию.

Также помни, что если возраст ребенка менее шести месяцев, не давай ему никакой дополнительной жидкости.

В первые полгода жизни материнское молоко полностью удовлетворяет потребность младенца в жидкости и питательных веществах, рассказывают специалисты UNICEF.

Но если в рацион ребенка добавить воду, может снизиться количество выработки грудного молока из-за более редких прикладываний.

Еще одним методом является стимуляция сосков и сцеживание груди руками или молокоотсосом. Сначала его будет немного. Но если придерживаться всех рекомендаций, с каждым днем его будет все больше и больше. Это действие необходимо повторять руками по 20–30 минут 8–12 раз в сутки.

Также в UNICEF отмечают, что стрессовые ситуации не влияют на количество производимого молока.

И добавляют, что качество молока также не меняется от чувства тревоги и стресса. Это возможно в редких случаях и временно.

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