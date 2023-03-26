Помітила, що почало пропадати молоко? Як відновити лактацію — поради UNICEF

Грудне вигодовування — це природний процес, що приносить користь як для дитини, так і для матері. Грудне молоко містить усі необхідні живильні речовини для росту та розвитку дитини. Також у його складі містяться антитіла, які допомагають зміцнити імунну систему дитини та захистити її від хвороб.
Та у зв’язку з різними чинниками молоко може пропадати. Що робити у такому разі і як відновити лактацію, розповіли спеціалісти UNICEF.
Є перевірені способи збільшити лактацію. При цьому пам’ятай: грудне молоко виробляється за принципом попит – пропозиція.
Є перевірені способи збільшити лактацію. При цьому пам’ятай: грудне молоко виробляється за принципом попит – пропозиція.
Розпочни з регулярного прикладання дитини до грудей. Така дія допоможе повернути запаси молока. Це необхідно робити кожні півтори – дві години і вночі не менш ніж тричі.
Прикладай малюка до грудей навіть у випадках, коли здається, що молоко взагалі відсутнє.
Прикладай малюка до грудей навіть у випадках, коли здається, що молоко взагалі відсутнє.
Під час кожного приймання їжі дитини пропонуй їй обидві груді та слідкуй, щоб вона ефективно прикладалася до грудей.
Заспокоюй малечу грудьми і намагайся відпочивати в один час із дитиною. Ця дія також допоможе повернути лактацію.
Також пам’ятай, що якщо вік дитини менший ніж шість місяців, не давай їй ніякої додаткової рідини.
У перші півроку життя материнське молоко повністю задовольняє потребу немовляти в рідині та поживних речовинах, розповідають спеціалісти UNICEF.
Та якщо до раціону дитини додати воду, може знизитися кількість вироблення грудного молока через рідше прикладання.
Ще одним методом є стимуляція сосків та зціджування грудей руками чи молоковідсмоктувачем. Спочатку його буде небагато. Та якщо дотримуватися усіх рекомендацій, з кожним днем його буде дедалі більше. Цю дію необхідно повторювати руками по 20–30 хвилин 8–12 разів на добу.
Також у UNICEF наголошують, що стресові ситуації не впливають на кількість виробленого молока.
Також у UNICEF наголошують, що стресові ситуації не впливають на кількість виробленого молока.
Та додають, що якість молока також не змінюється від почуття тривоги та стресу. Це можливо у рідкісних випадках і тимчасово.
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