Помітила, що почало пропадати молоко? Як відновити лактацію — поради UNICEF

Грудне вигодовування — це природний процес, що приносить користь як для дитини, так і для матері. Грудне молоко містить усі необхідні живильні речовини для росту та розвитку дитини. Також у його складі містяться антитіла, які допомагають зміцнити імунну систему дитини та захистити її від хвороб.

Та у зв’язку з різними чинниками молоко може пропадати. Що робити у такому разі і як відновити лактацію, розповіли спеціалісти UNICEF.

Є перевірені способи збільшити лактацію. При цьому пам’ятай: грудне молоко виробляється за принципом попит – пропозиція.

Як відновити достатню кількість грудного молока

Розпочни з регулярного прикладання дитини до грудей. Така дія допоможе повернути запаси молока. Це необхідно робити кожні півтори – дві години і вночі не менш ніж тричі.

Зараз також дивляться

Прикладай малюка до грудей навіть у випадках, коли здається, що молоко взагалі відсутнє.

Під час кожного приймання їжі дитини пропонуй їй обидві груді та слідкуй, щоб вона ефективно прикладалася до грудей.

Заспокоюй малечу грудьми і намагайся відпочивати в один час із дитиною. Ця дія також допоможе повернути лактацію.

Також пам’ятай, що якщо вік дитини менший ніж шість місяців, не давай їй ніякої додаткової рідини.

У перші півроку життя материнське молоко повністю задовольняє потребу немовляти в рідині та поживних речовинах, розповідають спеціалісти UNICEF.

Та якщо до раціону дитини додати воду, може знизитися кількість вироблення грудного молока через рідше прикладання.

Ще одним методом є стимуляція сосків та зціджування грудей руками чи молоковідсмоктувачем. Спочатку його буде небагато. Та якщо дотримуватися усіх рекомендацій, з кожним днем його буде дедалі більше. Цю дію необхідно повторювати руками по 20–30 хвилин 8–12 разів на добу.

Також у UNICEF наголошують, що стресові ситуації не впливають на кількість виробленого молока.

Та додають, що якість молока також не змінюється від почуття тривоги та стресу. Це можливо у рідкісних випадках і тимчасово.

Раніше ми розповідали про те, чому дитина багато плаче.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!