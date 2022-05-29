Переймаєшся, що твій малюк занадто багато плаче? Данські вчені відкрили нормальні моделі плачу немовлят

Дитячий плач, мабуть, один з найнеприємніших звуків, який турбує батьків на всій планеті. Чому моя дитина постійно плаче? З нею щось не так? Може, вона голодна чи страждає на коліки?

Вчені з Орхуського університету в Данії вирішили розібратись з цим питанням. Вони вивчили 57 дослідницьких статей з усього світу, щоб дізнатись, скільки часу на день плачуть немовлята та чому.

Чому дитина плаче

Насправді плач не завжди свідчить про те, що в дитини щось болить. Це також і форма спілкування з батьками, коли немовлята хочуть привернути увагу дорослих.

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Якщо батьки коректно реагують на сигнали свого малюка, це стимулює когнітивний та емоційний розвиток дитини. Утім молоді батьки часто занепокоєні й вважають, що саме їхній малюк плаче занадто багато.

Тому важливо, щоб і лікарі, і батьки знали про нормальні моделі плачу немовлят.

Моделі плачу малюків

У 1962 році американські дослідники розробили так звану нормальну картину плачу. Утім це дослідження фокусувалось лише на перших 12 тижнях життя дитини.

Надмірний плач — це коли малюк плаче понад три години на день не менше трьох днів на тиждень. За оцінками дослідників, у перші шість тижнів після народження на коліки страждають 17-25% немовлят.

Згідно з новим дослідженням, вчені відкрили дві нові моделі дитячого крику:

пік дитячого плачу настає через чотири тижні після народження; пік плачу в немовлят спостерігається протягом перших тижнів життя, а потім рівень плачу знижується.

Ще одним цікавим відкриттям є те, що моделі плачу серед немовлят з різних країн відрізняються. Так нові дані вказують на те, що діти з Індії, Мексики й Південної Кореї плачуть менше, ніж малюки в США, Великій Британії та Канаді.

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