Батьківство

Переймаєшся, що твій малюк занадто багато плаче? Данські вчені відкрили нормальні моделі плачу немовлят

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Травня 2022, 19:30
Чому моя дитина багато плаче - дослідження вчених
Фото: Unsplash

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