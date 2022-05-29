Переживаешь, что твой малыш слишком много плачет? Датские ученые открыли нормальные модели плача младенцев

Детский плач, пожалуй, один из самых неприятных звуков, беспокоящий родителей на всей планете. Почему мой ребенок постоянно плачет? С ним что-то не так? Может, он голоден или страдает коликами?
Ученые из Орхусского университета в Дании решили разобраться с этим вопросом. Они изучили 57 исследовательских статей со всего мира, чтобы узнать, сколько времени в день плачут младенцы и почему.
На самом деле, плач не всегда свидетельствует о том, что у ребенка что-то болит. Это также форма общения с родителями, когда младенцы хотят привлечь внимание взрослых.
Если родители корректно реагируют на сигналы ребенка, это стимулирует когнитивное и эмоциональное развитие ребенка. Впрочем, молодые родители часто обеспокоены и считают, что именно их малыш плачет слишком много.
Поэтому важно, чтобы и врачи, и родители знали о нормальных моделях плача младенцев.
В 1962 году американские исследователи разработали так называемую нормальную картину плача. Впрочем, это исследование фокусировалось только на первых 12 неделях жизни ребенка.
Чрезмерный плач — это когда малыш плачет более трех часов в день не менее трех дней в неделю. По оценкам исследователей, в первые шесть недель после рождения коликами страдают 17-25% младенцев.
Согласно новому исследованию ученые открыли две новые модели детского крика:
Еще одним интересным открытием является то, что модели плача среди новорожденных из разных стран отличаются. Так новые данные указывают на то, что дети из Индии, Мексики и Южной Кореи плачут меньше малышей в США, Великобритании и Канаде.
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