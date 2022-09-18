Как общежитие, только лучше! Как работают коливинги в Украине и кто может туда попасть

После того, как студент(-ка) поступает в университет, то впервые в жизни получает возможность начать самостоятельную жизнь. Но где ее обустроить?
Многие заселяются в общежитие. Однако кому-то не нравятся условия проживания там, а кто-то вообще не получает места из-за перенаселения.
Тогда молодежь арендует квартиру. Здесь уже можно выбирать желаемые условия, но и цена будет соответствующей. Кроме того, так ты рискуешь не познать вкус настоящей студенческой жизни.
Но, к счастью, есть и третий вариант, о котором мало кто знает — коливинг. Украинский телеведущий Александр Педан рассказал, что это такое и как туда попасть.
Коливинг — это форма совместного проживания. Здесь под одной крышей собираются люди с похожими интересами и взглядами на жизнь, но не обязательно с одинаковой работой или профессией.
В Киеве и Львове работает сеть коливингов общественной организации VILNYY. Их идея состоит в том, чтобы построить сообщество людей, которые благодаря поддержке друг друга учатся чему-то новому и самосовершенствуются.
Для коливеров организуют совместные поездки, закрытые мероприятия, а также формируют собственные традиции.
VILNYY предлагает большие квартиры с отдельными комнатами, в каждой из которых проживает до четырех человек. Там есть гостиная для работы, обучения и совместного времяпровождения, несколько ванных комнат, кухня и балконы.
В коливинге VILNYY могут проживать люди от 17 до 30 лет.
В стоимость коливинга включены коммунальные услуги.
Цена проживания составляет:
В коливинг не берут всех желающих. Для начала нужно заполнить анкету и пройти трехэтапный отбор. Так организация гарантирует, что твоими соседями будет активная молодежь с прогрессивными идеями.
Вы сможете вдохновлять друг друга своим примером.
Педан сравнил эти три формы проживания и пришел к выводу, что коливинг отличается от общежития и квартиры тем, что здесь:
Если ты только присматриваешься к университетам и специальностям, то читай, как выбрать профессию своей мечты.
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