Как общежитие, только лучше! Как работают коливинги в Украине и кто может туда попасть

После того, как студент(-ка) поступает в университет, то впервые в жизни получает возможность начать самостоятельную жизнь. Но где ее обустроить?

Многие заселяются в общежитие. Однако кому-то не нравятся условия проживания там, а кто-то вообще не получает места из-за перенаселения.

Тогда молодежь арендует квартиру. Здесь уже можно выбирать желаемые условия, но и цена будет соответствующей. Кроме того, так ты рискуешь не познать вкус настоящей студенческой жизни.

Но, к счастью, есть и третий вариант, о котором мало кто знает — коливинг. Украинский телеведущий Александр Педан рассказал, что это такое и как туда попасть.

Что такое коливинг

Коливинг — это форма совместного проживания. Здесь под одной крышей собираются люди с похожими интересами и взглядами на жизнь, но не обязательно с одинаковой работой или профессией.

В Киеве и Львове работает сеть коливингов общественной организации VILNYY. Их идея состоит в том, чтобы построить сообщество людей, которые благодаря поддержке друг друга учатся чему-то новому и самосовершенствуются.

Для коливеров организуют совместные поездки, закрытые мероприятия, а также формируют собственные традиции.

Условия проживания в коливинге

VILNYY предлагает большие квартиры с отдельными комнатами, в каждой из которых проживает до четырех человек. Там есть гостиная для работы, обучения и совместного времяпровождения, несколько ванных комнат, кухня и балконы.

В коливинге VILNYY могут проживать люди от 17 до 30 лет.

Сколько стоит коливинг

В стоимость коливинга включены коммунальные услуги.

Цена проживания составляет:

$100 — в Киеве (четыре человека в комнате);

$130 — во Львове (два-четыре человека в комнате).

Как попасть в коливинг

В коливинг не берут всех желающих. Для начала нужно заполнить анкету и пройти трехэтапный отбор. Так организация гарантирует, что твоими соседями будет активная молодежь с прогрессивными идеями.

Вы сможете вдохновлять друг друга своим примером.

Коливинг, общежитие или квартира

Педан сравнил эти три формы проживания и пришел к выводу, что коливинг отличается от общежития и квартиры тем, что здесь:

условия проживания лучше, чем во многих общежитиях;

проводится отбор коливеров;

за порядок в квартире заботится специальный человек, отобранный жителями;

нет комендантского часа;

устраивают регулярные путешествия и совместные события;

проживают только в центре города;

проживают в сообществе, а не наедине, поэтому у тебя всегда есть компания;

дешевле, чем арендовать квартиру.

Если ты только присматриваешься к университетам и специальностям, то читай, как выбрать профессию своей мечты.

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