Це як гуртожиток, тільки краще! Як працюють колівінги в Україні та хто може туди потрапити

Після того, як студент(-ка) вступає до університету, то вперше в житті отримує можливість розпочати самостійне життя. Але де його облаштувати?
Звісно, багато хто заселяється до гуртожитку. Проте комусь не подобаються умови проживання там, а хтось взагалі не отримує місця через перенаселення.
Тоді молодь орендує квартиру. Тут уже можна обирати бажані умови, але й ціна буде відповідною. Крім того, так ти ризикуєш не пізнати смак справжнього студентського життя.
Та, на щастя, є й третій варіант, про який мало хто знає — колівінг. Український телеведучий Олександр Педан розповів, що це таке та як туди потрапити.
Колівінг — це форма спільного проживання. Тут під одним дахом збираються люди зі схожими інтересами та поглядами на життя, проте не обов’язково з однаковою роботою чи професією.
У Києві та Львові працює мережа колівінгів громадської організації VILNYY. Їхня ідея полягає в тому, щоб побудувати спільноту людей, які завдяки підтримці одне одного навчаються чомусь новому та самовдосконалюються.
Для коліверів організовують спільні подорожі, закриті заходи, а також формують власні традиції.
VILNYY пропонує великі квартири з окремими кімнатами, у кожній з яких проживає до чотирьох людей. Там є вітальня для роботи, навчання та спільного проведення часу, кілька ванних кімнат, кухня та балкони.
У колівінгу VILNYY можуть проживати люди віком від 17 до 30 років.
У вартість колівінгу включені комунальні послуги.
Ціна проживання становить:
У колівінг не беруть усіх охочих. Спершу потрібно заповнити анкету та пройти триетапний відбір. Так організація гарантує, що твоїми сусідами буде активна молодь з прогресивними ідеями.
Тож ви зможете надихати одне одного своїм прикладом.
Педан порівняв ці три форми проживання та дійшов висновку, що колівінг відрізняється від гуртожитку та квартири тим, що тут:
Якщо ж ти тільки приглядаєшся до університетів та спеціальностей, то читай, як обрати професію своєї мрії.
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