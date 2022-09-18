Батьківство

Це як гуртожиток, тільки краще! Як працюють колівінги в Україні та хто може туди потрапити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Вересня 2022, 16:00
Колівінг у Києві та Львові - що це таке та як туди потрапити
Фото: Pexels

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