Це як гуртожиток, тільки краще! Як працюють колівінги в Україні та хто може туди потрапити

Після того, як студент(-ка) вступає до університету, то вперше в житті отримує можливість розпочати самостійне життя. Але де його облаштувати?

Звісно, багато хто заселяється до гуртожитку. Проте комусь не подобаються умови проживання там, а хтось взагалі не отримує місця через перенаселення.

Тоді молодь орендує квартиру. Тут уже можна обирати бажані умови, але й ціна буде відповідною. Крім того, так ти ризикуєш не пізнати смак справжнього студентського життя.

Та, на щастя, є й третій варіант, про який мало хто знає — колівінг. Український телеведучий Олександр Педан розповів, що це таке та як туди потрапити.

Що таке колівінг

Колівінг — це форма спільного проживання. Тут під одним дахом збираються люди зі схожими інтересами та поглядами на життя, проте не обов’язково з однаковою роботою чи професією.

У Києві та Львові працює мережа колівінгів громадської організації VILNYY. Їхня ідея полягає в тому, щоб побудувати спільноту людей, які завдяки підтримці одне одного навчаються чомусь новому та самовдосконалюються.

Для коліверів організовують спільні подорожі, закриті заходи, а також формують власні традиції.

Умови проживання в колівінгу

VILNYY пропонує великі квартири з окремими кімнатами, у кожній з яких проживає до чотирьох людей. Там є вітальня для роботи, навчання та спільного проведення часу, кілька ванних кімнат, кухня та балкони.

У колівінгу VILNYY можуть проживати люди віком від 17 до 30 років.

Скільки коштує колівінг

У вартість колівінгу включені комунальні послуги.

Ціна проживання становить:

$100 — у Києві (чотири людини в кімнаті);

$130 — у Львові (дві-чотири людини в кімнаті).

Як потрапити в колівінг

У колівінг не беруть усіх охочих. Спершу потрібно заповнити анкету та пройти триетапний відбір. Так організація гарантує, що твоїми сусідами буде активна молодь з прогресивними ідеями.

Тож ви зможете надихати одне одного своїм прикладом.

Колівінг, гуртожиток чи квартира

Педан порівняв ці три форми проживання та дійшов висновку, що колівінг відрізняється від гуртожитку та квартири тим, що тут:

умови проживання кращі, ніж у багатьох гуртожитках;

проводиться відбір коліверів;

за добробут у квартирі дбає спеціальна людина, відібрана мешканцями;

немає комендантської години;

влаштовують регулярні подорожі та спільні події;

проживають лише в центрі міста;

проживають у спільноті, а не наодинці, тож у тебе завжди є компанія;

дешевше, ніж орендувати квартиру.

Якщо ж ти тільки приглядаєшся до університетів та спеціальностей, то читай, як обрати професію своєї мрії.

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