Інтрига розкрита! Педан розповів, який університет та спеціальність обрала його донька

Протягом літа громадський діяч та ведучий Нового каналу Олександр Педан разом зі своєю донькою-абітурієнткою Лєрою показували освітнє тревел-шоу УніверCheck.

У проекті родина подорожувала Україною та інспектувала університети для того, щоб допомогти українській молоді визначитись з вищим навчальним закладом.

Тепер Педан поділився, куди та на яку спеціальність вступила його власна донька.

У нашій країні найкраща освіта

Проїхавши всю Україну в пошуках того самого університету та побачивши 12 різних ВНЗ, Лєра переконалась у тому, що в нашій країні все ж таки найкраща освіта.

Можете привітати нас, тому що донька стала студенткою Українського Католицького Університету у Львові, спеціальність — соціологія.

Я вважаю, що це один з найсучасніших та найпрогресивніших університетів нашої країни, — ділиться Педан.

Для нього важливо, щоб українські діти навчались саме в рідній державі й потім працювали та розбудовували її.

Батьківський сум

Педан зізнається, що щасливий за доньку. Але не приховує хвилювання та батьківського суму. Адже нині його дитина починає самостійне життя.

Я вважаю себе досі молодим батьком. Але трошки шокований, тому що пам’ятаю, як Лєра йшла до першого класу, а тут вона вже вступила до університету. Плюс, тепер житиме в гуртожитку УКУ у Львові, — каже Олександр.

На Лєру та інших студентів чекає насичений навчальний рік. Ведучий сподівається, що незабаром у всіх з’явиться можливість навчатись офлайн у безпеці.

— Шановні діти, студенти! Ваша праця у школах та університетах — найбільший внесок у нашу перемогу. Пам’ятайте, що ви — українці, які навіть у найтяжчі часи творять нову історію держави. Сил вам і натхнення. Слава Україні! — побажав зірковий татусь.

Проект УніверCheck Олександра Педана показав усі переваги та недоліки українських ВНЗ. А якщо ти досі вагаєшся, куди подавати документи, то дивись випуск про Дніпровський національний університет.

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