Интрига раскрыта! Педан рассказал, какой университет и специальность выбрала его дочь

В течение лета общественный деятель и ведущий Нового канала Александр Педан вместе со своей дочерью-абитуриенткой Лерой показывали образовательное тревел-шоу УніверCheck.

В проекте семья путешествовала по Украине и инспектировала университеты для того, чтобы помочь украинской молодежи определиться с высшим учебным заведением.

Теперь Педан поделился, куда и на какую специальность поступила его дочь.

В нашей стране лучшее образование

Проехав всю Украину в поисках того самого университета и увидев 12 разных ВУЗов, Лера убедилась в том, что в нашей стране все же самое лучшее образование.

Можете поздравить нас, потому что дочь стала студенткой Украинского Католического Университета во Львове, специальность — социология.

Я считаю, что это один из самых современных и прогрессивных университетов нашей страны, — делится Педан.

Для него важно, чтобы украинские дети учились именно в родном государстве и затем работали и восстанавливали его.

Родительская грусть

Педан признается, что счастлив за дочь. Но не скрывает волнение и родительскую грусть. Ведь сейчас его ребенок начинает самостоятельную жизнь.

Я считаю себя молодым отцом. Но немного шокирован, потому что помню, как Лера шла в первый класс, а здесь она уже поступила в университет. Плюс теперь будет жить в общежитии УКУ во Львове, — говорит Александр.

Леру и других студентов ждет насыщенный учебный год. Ведущий надеется, что в скором времени у всех появится возможность учиться офлайн в безопасности.

— Уважаемые дети, студенты! Ваш труд в школах и университетах — самый большой вклад в нашу победу. Помните, что вы — украинцы, которые даже в трудные времена творят новую историю государства. Сил вам и вдохновения. Слава Украине! — пожелал звездный отец.

Проект УніверCheck Александра Педана показал все преимущества и недостатки украинских ВУЗов. А если ты до сих пор сомневаешься, куда подавать документы, то смотри выпуск о Днепровском национальном университете.

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