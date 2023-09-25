Уважение или невежество — можно ли одевать детей в военную форму и как это может повлиять на малышей

Мода проходит, а вот форма независимо от географического расположения остается с людьми вне времени. Изменяется только ее вид. А вот значение — неизменное. Ведь именно эта одежда, особенно во время войны, помогает отличить военных от гражданских, которых защитники защищают на фронте.

Лишь один взгляд на украинский пиксель сейчас — и у большинства людей внутри возникает куча эмоций: уважение, восхищение и даже грусть, потому что вспоминаешь своего родного защитника, который где-то там далеко защищает твою свободу, или того, который погиб в боях за независимость.

Но мотивация, что руководит родителями, которые решают одеть свою у малышей в форму, — всегда разная. Поэтому психология фонда Голоса детей Оксана Писарева и директор Института социологии НАН Евгений Головаха рассказали УП. Жизнь стоит ли родителям одевать ребенка в военную форму и как это может повлиять на их развитие.

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Стоит ли одевать ребенка в военную форму

В первую очередь эксперты советуют спросить ребенка, что он знает о военной форме и с чем он ассоциирует эту одежду. Ведь каждый человек может воспринимать форму по-разному: кого-то она вдохновляет, а у кого-то вызывает грусть по родным защитникам.

Кроме того, как уверяет Оксана Писарева, следует помнить, что дети до трех лет чаще руководствуются рефлексами, поэтому объяснить значение формы им может быть трудно.

В этом возрасте родители одевают ребенка для себя. Задайте себе вопрос: для чего одевать ребенка именно в пиксель. В память о погибшем? Чтобы сделать фото? Есть ли в этом необходимость в целом?

А вот уже в возрасте от трех до шести лет ребенок может искать ответы о форме и военных, которых сейчас можно часто встретить на улицах. Поэтому сначала ему следует объяснить, кто именно одевает форму, что это означает и какую ответственность несет человек, одевающий форму.

В подростковом возрасте дети сами могут выражать желание надеть форму. Как говорит психолог, это может быть связано с попыткой малышей пережить тоску по важному для них человеку, который либо не находится на фронте, либо погиб.

В таких случаях, по словам Евгения Головахи, важно проследить, чтобы эта тенденция в поведении не погрузила ребенка полностью в горе и не стала постоянной. Ведь это только способ справиться с эмоциями на время, а не быть в тоске всю жизнь.

Оксана Писарева добавляет, что прежде чем одеть ребенка в военную форму, необходимо ответить на важный вопрос: зачем это делать. В этом и состоит грань.

Надеть военную форму детям ради развлечения/тренда/хайпа — невежество. Похожий уровень сознания в России, когда детей в садах одевают в костюмы танка и устраивают “маскарады”.

Также важно проговорить с детьми вопрос защиты своей Родины, что поможет сформировать и систему ценностей для малышей на жизнь. В этом уверена Оксана Писарева.

Проговорите, что военные защищают свою территорию с помощью оружия, и это не делает их плохими или хорошими, это делает их людьми, у которых есть чувство уважения к собственным границам.

Кроме того, гражданским следует знать и помнить, как понимать и поддерживать ветеранов. Читай рекомендации по ссылке.

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