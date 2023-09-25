Батьківство

Пошана чи невігластво — чи можна одягати дітей у військову форму та як це може вплинути на малечу

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 16:00
Чи можна одягати дітей у форму
Фото: Depositphotos

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