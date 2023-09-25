Пошана чи невігластво — чи можна одягати дітей у військову форму та як це може вплинути на малечу

Мода минає, а ось однострій незалежно від географічного розташування лишається з людьми поза часом. Змінюється тільки його вигляд. А ось значення — незмінне. Адже саме цей одяг, особливо у час війни, допомагає відрізнити військових від цивільних, яких оборонці захищають на фронті.

Лише один погляд на український піксель зараз — і в більшості людей виникає купа емоцій: повага, захоплення та навіть сум, бо згадуєш свого рідного захисника, який десь там далеко боронить твою свободу, або ж того, хто вже загинув у боях за незалежність.

Та мотивація, яка керує батьками, які вирішують одягнути свою у малечу в однострій, — завжди різна. Тому психологиня фонду Голоси дітей Оксана Писарєва та директор Інституту соціології НАН Євген Головаха розповіли УП. Життя, чи варто батькам одягати дитину у військову форму та як це може вплинути на їхній розвиток.

Зараз також дивляться

Чи варто одягати дитину у військову форму

Насамперед експерти радять запитати дитину, що вона знає про військову форму та з чим вона асоціює цей одяг. Адже кожна людина може сприймати однострій по-різному: когось вона надихає, а в когось викликає сум за рідними захисниками.

Крім того, як запевняє Оксана Писарєва, варто пам’ятати, що діти до трьох років частіше керуються рефлексами, тому пояснити значення однострою їй може бути важко.

У цьому віці батьки одягають дитину для себе. Поставте собі питання: для чого одягати дитину саме в піксель. В пам’ять про загиблого? З метою зробити фото? Чи є в цьому необхідність загалом?

А ось вже у віці від трьох до шести років дитина може шукати відповіді про форму та військових, яких зараз можна часто зустріти на вулицях. Тому спершу їй варто пояснити, хто саме вдягає однострій, що це означає та яку відповідальність несе людина, яка вдягає форму.

У підлітковому віці діти самі можуть виявляти бажання вдягнути форму. Як говорить психологиня, це може бути пов’язано з намаганням малечі пережити тугу за важливою для них людиною, яка або не знаходиться на фронті, або ж загинула.

У таких випадках, за словами Євгена Головахи, важливо прослідкувати, щоб ця тенденція у поведінці не занурила дитину повністю у горе та не стала постійною. Адже це лише спосіб впоратись з емоціями на певний час, а не бути в тузі все життя.

Оксана Писарєва додає, що перед тим, як одягнути дитину у військову форму, необхідно й собі відповісти на важливе питання: навіщо це робити. У цьому й полягає межа.

Одягати військову форму дітям заради розваги/тренду/хайпу — невігластво. Схожий рівень свідомості в Росії, коли дітей в садках одягають в костюми танка й влаштовують “маскаради”.

Також важливо проговорити з дітьми питання захисту своєї Батьківщини, що допоможе сформувати й систему цінностей для малечі на життя. У цьому впевнена Оксана Писарєва.

Проговоріть, що те, що військові захищають свою територію за допомогою зброї, не робить їх поганими чи хорошими, це робить їх людьми, в яких є почуття поваги до власних кордонів.

Крім того, цивільним варто знати та пам’ятати, як розуміти та підтримувати ветеранів. Читай рекомендації за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.