Завжди пам’ятай про гідність і взаємоповагу — як цивільним розуміти та підтримувати ветеранів

Ветераном бути складніше, аніж військовим. Адже коли людина служить, то завжди знає рід своєї діяльності, на вулиці її візуально примітно, а перехожі дякують та ставляться з повагою.

Однак після того, як захисник(-ця) повертається в цивільне життя, є ризик стикнутись з непорозумінням та стереотипами суспільства, а також браком уваги до особливих потреб.

Співзасновник Veteran Hub Артем Денисов та доброволець ЗСУ і психотерапевт Артем Осипян розповіли для подкасту Прийом, як цивільним краще розуміти ветеранів та підтримувати їх.

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Адаптація ветеранів до цивільного життя

Починаючи з 2014 року сотні тисяч українців та українок поставили своє життя на паузу та пішли захищати рідну країну від агресора.

Який був у них досвід на війні та в армії? Не обов’язково негативний. Він може бути також і позитивним чи яскравим, але найчастіше це мікс з різних почуттів.

Що саме домінуватиме — залежить від багатьох факторів:

умов на службі;

роду військ;

атмосфери в підрозділі;

життя до війни;

індивідуальних особливостей тощо.

Часто мирні жителі мають стереотипи про ветеранів, мовляв, ті всі повертаються з комбатантським синдромом та іншими психічними та психологічними розладами.

Насправді це не завжди так і не є якимось правилом. Однак більшість військових усе-таки матимуть певні зміни адаптації до цивільного життя.

Наприклад, вони продовжуватимуть мати фронтові звички, комусь бракуватиме адреналіну, який раніше спонукав до дії.

На жаль, хтось намагатиметься адаптуватись через психоактивні речовини або алкоголь, а хтось поринатиме в агресію чи апатію.

Однак обов’язково будуть і ті, хто звернуться за допомогою до рідних та друзів, побратимів, ветеранських організацій та психотерапевтів. Це більш конструктивний варіант адаптації до мирного життя.

Як цивільним підтримувати ветеранів

Є кілька порад мирним жителям, як допомогти ветеранам адаптуватись та підтримувати їх:

Завжди пам’ятай про гідність і взаємоповагу. Тобто з повагою до себе поважай інших. Скочуватись у надмірну героїзацію не потрібно.

Ніколи не знецінюй та взагалі не оцінюй досвід інших. Він ніколи не буває однаковим.

Звертай увагу на потреби ветеранів. При цьому не нав’язуйся з допомогою, а ввічливо пропонуй і у разі відмови не ображайся. Можливо, людина хоче самостійно впоратись із труднощами або взагалі не відчуває необхідності їх розв’язувати.

Якщо не знаєш, як правильно допомогти, то краще перепитай це в людини.

Займайся самоосвітою — цікався матеріалами про психічне здоров’я, ветеранську політику, інклюзивний розвиток держави тощо.

Також, якщо хочеш віддячити військовим чи ветеранам, то можна використовувати уніфікований для цього жест — прикласти руку до серця. Ця кампанія називається Завдяки тобі.

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