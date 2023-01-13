Всегда помни о достоинстве и взаимоуважении — как гражданским понимать и поддерживать ветеранов

Ветераном быть сложнее, чем военным. Ведь когда человек служит, то всегда знает род своей деятельности, на улице его визуально заметно, а прохожие благодарят и относятся с уважением.

Однако после того, как защитник(-ца) возвращается в гражданскую жизнь, есть риск столкнуться с недоразумением и стереотипами общества, а также нехваткой внимания к особым потребностям.

Соучредитель Veteran Hub Артем Денисов и доброволец ВСУ и психотерапевт Артем Осипян рассказали для подкаста Прием, как гражданским лучше понимать ветеранов и поддерживать их.

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Адаптация ветеранов к гражданской жизни

Начиная с 2014 года, сотни тысяч украинцев и украинок поставили свою жизнь на паузу и пошли защищать родную страну от агрессора.

Какой был у них опыт на войне и в армии? Необязательно отрицательный. Он может быть также и положительным или ярким, но чаще всего это микс из разных чувств.

Что именно будет доминировать — зависит от многих факторов:

условий на службе;

рода войск;

атмосферы в подразделении;

жизни до войны;

индивидуальных особенностей и т.д.

Часто мирные жители имеют стереотипы о ветеранах, мол, все они возвращаются с комбатантским синдромом и другими психическими и психологическими расстройствами.

На самом деле это не всегда так и не является каким-либо правилом. Однако большинство военных все-таки будут иметь определенные изменения адаптации к гражданской жизни.

Например, они будут продолжать иметь фронтовые привычки, кому-то не будет хватать адреналина, который раньше побуждал к действию.

К сожалению, кто-то будет пытаться адаптироваться с помощью психоактивных веществ или алкоголя, а кто-то будет погружаться в агрессию или апатию.

Однако обязательно будут и те, кто обратятся за помощью к родным и друзьям, собратьям, ветеранским организациям и психотерапевтам. Это более конструктивный вариант адаптации к мирной жизни.

Как гражданским поддерживать ветеранов

Есть несколько советов мирным жителям, как помочь ветеранам адаптироваться и поддерживать их:

Всегда помни о достоинстве и взаимоуважении. То есть с уважением к себе уважай других. Скатываться в чрезмерную героизацию не нужно.

Никогда не обесценивай и вообще не оценивай опыт других. Он никогда не бывает одинаковым.

Обращай внимание на нужды ветеранов. При этом не навязывайся с помощью, а вежливо предлагай и в случае отказа не обижайся. Возможно, человек хочет самостоятельно справиться с трудностями или вообще не чувствует необходимости их решать.

Если не знаешь, как правильно помочь, лучше переспроси это у человека.

Занимайся самообразованием — интересуйся материалами о психическом здоровье, ветеранской политике, инклюзивном развитии страны и т.д.

Также, если хочешь отблагодарить военных или ветеранов, можно использовать унифицированный для этого жест — приложить руку к сердцу. Эта кампания называется Благодаря тебе.

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