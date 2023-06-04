Мой ребенок вакцинирован, но контактировал с больным на ветрянку. Нужен ли карантин — объясняют в Минздраве

Когда малыш болеет, родителям тоже трудно, особенно, если речь идет не о простуде, а о более серьезных заболеваниях, таких как ветрянка.

Именно поэтому для защиты ребенка необходимо вакцинировать его от различных болезней.

Но если ребенок привит от ветрянки, нужно ли ему сидеть на карантине после контакта с больным человеком? Подробнее об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Нужен ли вакцинированному ребенку карантин после контакта с больным ветрянкой человеком

Вакцинированному от ветряной оспы ребенку карантин после контакта с больным не нужен, — отмечают в министерстве.

Это аргументируют тем, что иммунитет вакцинированного человека после контакта с возбудителем болезни остановит его еще “при входе” в организм. Поэтому у него не будет ни инкубационного периода, ни собственно симптомов.

Кроме того, в министерстве рассказывают: дети, которые получили две дозы вакцины от ветрянки или когда-то болели этим недугом, очень редко заражаются после контакта с больными.

Но даже если такое происходит, то, как правило, наблюдаются легкие и быстро исчезающие высыпания.

Что делать, если ребенок все же заболел

Если все-таки у ребенка после контакта с больным ветряной оспой человеком появилась на теле сыпь, карантин необходим, поскольку в этот период ребенок является распространителем инфекции.

После того как последний пузырек засохнет, изоляцию прекращают через 24 часа.

Что делать, если мой ребенок не вакцинирован и контактировал с больным ветрянкой

Если ты или твой ребенок не имеете иммунитета к этой болезни и произошел контакт с инфицированным человеком, необходимо как можно скорее вакцинироваться от ветрянки.

Желательно это сделать в течение первых трех — четырех дней. Такая экстренная вакцинация поможет активировать иммунный ответ и значительно облегчит течение болезни или даже позволит избежать ее.

В минздраве добавляют, что заблаговременная и экстренная вакцинация от ветрянки — это безопасные и эффективные способы предотвратить болезнь и ее осложнения.

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