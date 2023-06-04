Моя дитина вакцинована, але контактувала з хворим на вітрянку. Чи потрібен карантин — пояснюють у МОЗ

Коли малеча хворіє, батькам теж важко, а особливо, якщо йдеться не про застуду, а серйозніші захворювання, такі як вітрянка. Саме тому для захисту дитини необхідно вакцинувати її від різних хвороб.

Та якщо дитина вже щеплена від вітрянки, чи потрібно їй сидіти на карантині після контакту із хворою людиною? Детальніше про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Чи потрібен вакцинованій дитині карантин після контакту з хворою на вітрянку людиною

Вакцинованій від вітряної віспи дитині карантин після контакту із хворим не потрібен, — зазначають у міністерстві.

Це аргументують тим, що імунітет вакцинованої людини після контакту зі збудником хвороби зупинить його ще “при вході” в організм. Тому в неї не буде ні інкубаційного періоду, ні власне симптомів.

Крім того, у міністерстві розповідають, що діти, які отримали дві дози вакцини від вітрянки чи колись хворіли на цю недугу, дуже рідко заражаються після контакту з хворими.

Та навіть якщо таке стається, то, як правило, спостерігаються легкі та швидкоминучі висипання.

Що робити, якщо дитина все ж захворіла

Якщо все-таки в дитини після контакту із хворою на вітряну віспу людиною з’явився на тілі висип, карантин необхідний, оскільки в цей період малюк є розповсюдником інфекції. Після того як останній пухирець засохне, ізоляцію припиняють через 24 години.

Що робити, якщо моя дитина не вакцинована і контактувала з хворим на вітрянку

Якщо ти чи твоя дитина не маєте імунітету до цієї хвороби та відбувся контакт з інфікованою людиною, необхідно якомога швидше вакцинуватися від вітрянки. Бажано це зробити протягом перших трьох – чотирьох днів.

Така екстрена вакцинація допоможе активувати імунну відповідь і значно полегшить перебіг хвороби або навіть дозволить уникнути її.

У МОЗ додають, що завчасна та екстрена вакцинація від вітрянки — це безпечні та ефективні способи запобігти хворобі та її ускладненням.

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