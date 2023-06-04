Батьківство

Моя дитина вакцинована, але контактувала з хворим на вітрянку. Чи потрібен карантин — пояснюють у МОЗ

Діана Просяник, редакторка сайту 04 Червня 2023, 17:00
чи потрібен карантин після контакту з хворою на вітрянку особою
Фото: Unsplash

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