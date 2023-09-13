Почему осенью желтеют листья: простое объяснение для детей

Осенью внешний вид деревьев и других растений меняется. Густые зеленые кроны превращаются в яркие багряно-красные листья, которые потом и вовсе опадают. Почему осенью желтеют листья, и зачем деревья избавляются от них каждый год — читай в материале.
Именно осенью природа делает передышку. Относится это и к деревьям. Почти 6 месяцев они радуют нас своими зелеными ветвями, а осенью начинают готовиться к зимнему сезону, за время которого они будут накапливать силы для будущего теплого времени.
С наступлением осени сокращается продолжительность светового дня. Поэтому фотосинтез не получает необходимого количества времени для полноценного формирования. Это влияет на количество питательных элементов, поступающих в конечном счете дереву. Конкретно все эти процессы замедляют темп.
Из-за этого наступает разрушение хлорофилла. Поэтому зеленые листья постепенно тускнеют, сменяясь пигментами других оттенков.
Именно хлорофилл окрашивает листья в зеленый цвет. Однако с наступлением первых холодов хлорофилл разрушается. Именно поэтому листья меняют свой цвет. В зависимости от типа дерева, ветви желтеют или краснеют.
Если говорить о вечнозеленых хвойных растениях, то иглы — это тоже листья, но они небольшие и жесткие и спокойно переживают зиму. Вечнозеленые растения тоже теряют листву, но не всю сразу, а постепенно.
Если говорить о вечнозеленых хвойных растениях, то иглы — это тоже листья, но они небольшие и жесткие и спокойно переживают зиму. Вечнозеленые растения тоже теряют листву, но не всю сразу, а постепенно.
В теплое время года, когда есть много света, листья производят питательные вещества, необходимые растениям для жизни. Осенью растениям уже не хватает света и тепла, чтобы производить достаточное количество питательных веществ. Поэтому им приходится питаться из своих запасов. А для того, чтобы не тратить их еще и на листья, деревья сбрасывают их осенью, тогда им точно хватит пищи на всю зиму.
Процесс окраски листьев разделяют на несколько этапов:
Когда опадают листья — дерево сбрасывает все вредные вещества. Ведь именно в листьях скапливается большое количество питательных веществ. Однако помимо полезных веществ, накапливаются и вредные. Например, метаболиты, лишние минеральные соли и т.д.
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