Чому восени жовтіє листя: просте пояснення для дітей

Восени зовнішній вигляд дерев та інших рослин змінюється. Густі зелені крони перетворюються в яскраве багряно-червоне листя, яке потім і зовсім опадає. Чому восени жовтіє листя та навіщо дерева позбуваються від них щороку — читай в матеріалі.

Що спричиняє пожовтіння листя

Саме восени природа робить перепочинок. Відноситься це і до дерев. Майже 6 місяців вони радують нас своїми зеленими гілками, а восени починають готуватися до зимового сезону, за час якого вони будуть накопичувати сили для майбутньої теплої пори.

З настанням осені скорочується тривалість світлового дня. Саме тому фотосинтез не отримує необхідної кількості часу для повноцінного формування. Це впливає на кількість поживних елементів, які надходять в кінцевому підсумку дереву. Саме всі ці процеси сповільнюють темп.

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Через це наступає руйнування хлорофілу. Тому зелені листи поступово тьмяніють, змінюючись на пігменти інших відтінків.

Чому восени жовтіє листя: детальніше про руйнацію хлорофілу

Саме хлорофіл забарвлює листя у зелений колір. Однак з настанням перших холодів хлорофіл руйнується. Саме тому листя змінює свій колір. В залежності від типу дерева, гілки жовтіють або червоніють.

Якщо говорити про вічнозелені хвойні рослини, то голки — це теж листя, але вони невеликі й жорсткі й спокійно переживають зиму. Вічнозелені рослини так само втрачають листя, але не всі відразу, а поступово.

У теплу пору, коли є багато світла, листя виробляють поживні речовини, які необхідні рослинам для життя. Восени рослинам уже не вистачає світла й тепла, щоби виробляти достатню кількість поживних речовин. Тому їм доводиться харчуватися зі своїх запасів. А для того, щоб не витрачати їх ще й на листя, дерева скидають їх восени, тоді їм точно вистачить поживи на всю зиму.

Чому восени жовтіє листя: який вигляд має сам процес

Процес забарвлення листя розділяють на кілька етапів:

жовтіє деяке листя на початку осені;

змінюється забарвлення крон дерев (верхівки починають майоріти й помітно відрізнятися від решти крони);

повністю змінюється забарвлення листя.

Чому восени жовтіє та опадає листя

Коли опадає листя — дерево скидає всі шкідливі речовини. Адже саме в листі накопичується велика кількість речовин. Однак, крім корисних речовин, накопичуються й шкідливі. Наприклад, метаболіти, зайві мінеральні солі тощо.

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