Простые правила для родителей, чтобы защитить ребенка от совершения преступлений в интернете

Казалось бы, дома ребенок находится в полной безопасности, но это не совсем так. Сейчас значительная часть жизни каждого человека — интернет и гаджеты. Так что безопасность дома не означает безопасность в интернете.

Поэтому взрослые должны защищать ребенка как офлайн, так и онлайн. В последнее время в сети активно распространяются новости об обнаружении правоохранителями случаев вовлечения детей российскими военными в противоправную деятельность через интернет.

Российские военные разными способами заставляют детей совершать преступные действия. Поэтому в МОН рассказали, как не допустить вовлечения детей оккупантами в противоправную деятельность.

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Открытые страницы в социальных сетях

Российские военные собирают информацию о друзьях и предпочтениях ребенка, так легче внушать доверие. Злоумышленники могут использовать интересы ребенка, которые он распространяет на своей странице: спорт, музыка, фильмы и т.д.

Добавляют ребенка в закрытую группу в Telegram или Viber

Все чаще преступники добавляют ребенка в закрытую группу в мессенджерах. Дети не могут идентифицировать лицо, которое добавило их в чат. Иногда оккупанты могут просить добавлять в группу друзей за вознаграждение.

Фейковые профили

Самый распространенный способ обмана ребенка — создание фейковых страниц в сети. Такой профиль выглядит подлинным: содержит фото, сообщения, посылает ребенку сообщения от имени сверстника.

Наугад посылают сообщения всем, кто есть в определенном чате

Преступники просматривают профили тех, кто уже есть в каком-то чате, например, волонтерской помощи города. Потом отправляют всем письма и ждут, кто ответит.

Почему дети общаются с преступниками

Феномен иллюзии спальни

Когда ребенок физически находится в безопасности, он думает, что с ним не произойдет ничего плохого.

Особенность возраста

Обычно у детей, особенно подростков, преобладает юношеский максимализм. Они думают, что никто не в силах их обидеть, потому что они несовершеннолетние. Так что преступники убеждают детей, что те не будут нести ответственность за преступные действия.

Однако помни, что помощь оккупантам является преступлением и наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.

В Украине за эту деятельность установлена ​​уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины 111 и 113 (государственная измена и диверсия).

Привлечение правонарушителей к уголовной ответственности наступает при достижении 16 лет, а в отдельных случаях — с 14 лет.

Любопытство

Часто мы предпринимаем определенные действия из-за любопытства. Преступники также могут предлагать сделать что-то за вознаграждение: деньги, дорогие подарки, дополнительные возможности в онлайн играх и т.д.

Все объясняется игрой

Дети могут воспринять такое общение, как игру, в которой можно выбрать модель поведения, использовать ложную информацию о себе. Если человек не знает ребенка в реальности, то формирование определенного образа придает больший азарт.

Чем опасно общение с преступниками

Во время общения в интернете российские военные привлекают детей к противоправной деятельности. Чаще всего — через денежную мотивацию, запугивание и неосведомленность детей о правилах самозащиты в интернете.

Таким образом, ребенок соглашается выполнять задания и уверен, что не получит наказания. Однако следует знать, что существует ряд преступлений, за которые дети несут административную или уголовную ответственность.

Как взрослые могут этому противодействовать

Важно говорить с детьми об их переживаниях и эмоциях во время войны. Например, потеря личных социальных связей может побуждать ребенка искать новых друзей в интернете. Обсуждать универсальные правила онлайн-безопасности. Совместно настроить конфиденциальность страниц ребенка в социальных сетях. Говорить с ребенком о его поступках, причинах определенного поведения и решении проблемных ситуаций. Быть примером ответственного использования интернета — иметь общие часы отдыха от гаджетов и восстанавливать или начинать общие.

При этом безопасным должно быть не только пользование интернетом, но и дом. Ранее мы рассказывали, как обезопасить дом для ребенка.

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