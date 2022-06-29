Прості правила для батьків, щоб захистити дитину від скоєння злочинів в інтернеті

Здавалося б, вдома дитина перебуває у повній безпеці, але це не зовсім так. Нині значною частиною життя кожної людини є інтернет та гаджети. Тож безпека вдома — не означає безпеку в інтернеті.

Тож дорослі мають захищати дитину як офлайн, так і онлайн. Останнім часом у мережі активно поширюються новини про виявлення правоохоронцями випадків залучення дітей російськими військовими до протиправної діяльності через інтернет.

Російські військові різними способами змушують дітей виконувати злочинні дії. Тож в МОН розповіли, як не допустити залучення дітей окупантами до протиправної діяльності.

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Відкриті сторінки у соцмережах

Російські військові збирають інформацію про друзів і вподобання дитини, так легше викликати довіру. Зловмисники можуть використовувати інтереси дитини, які вона поширює на своїй сторінці: спорт, музика, фільми тощо.

Додають дитину у закриту групу у Telegram чи Viber

Все частіше злочинці додають дитину до закритої групи в месенджерах. Діти не можуть ідентифікувати особу, яка додала їх до чату. Інколи окупанти можуть просити додавати в групу друзів за винагороду.

Фейкові профілі

Найпоширеніший спосіб обману дитини — створення фейкових сторінок в мережі. Такий профіль виглядає справжнім: містить фото, дописи, надсилає дитині повідомлення від імені однолітка.

Навмання надсилають повідомлення всім, хто є в певному чаті

Злочинці переглядають профілі тих, хто вже є в якомусь чаті, наприклад, волонтерської допомоги міста. Потім відправляють усім листи й чекають, хто відповість.

Чому діти спілкуються зі злочинцями

Феномен ілюзії спальні

Коли дитина фізично перебуває у безпеці, вона думає, що з нею не станеться нічого поганого.

Особливість віку

Зазвичай у дітей, особливо підлітків, переважає юнацький максималізм. Вони думають, що ніхто не має сили їх скривдити, бо вони неповнолітні. Тож злочинці переконують дітей, що ті не нестимуть відповідальність за злочинні дії.

Проте пам’ятай, що допомога окупантам є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15 років.

В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 і 113 (державна зрада та диверсія)

Притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності настає при досягненні 16 років, а в окремих випадках — з 14 років.

Цікавість

Часто ми робимо певні дії через цікавість. Злочинці також можуть пропонувати зробити щось за винагороду: гроші, дорогі подарунки, додаткові можливості в онлайн-іграх тощо.

Все пояснюється грою

Діти можуть сприйняти таке спілкування як гру, в якій можна обрати модель поведінки, використовувати неправдиву інформацію про себе тощо. Якщо людина не знає дитину в реальності, то формування певного образу додає більшого азарту.

Чим небезпечне спілкування зі злочинцями

Під час спілкування в інтернеті російські військові залучають дітей до протиправної діяльності. Найчастіше — через грошову мотивацію, залякування та необізнаність дітей про правила самозахисту в інтернеті.

Тому дитина погоджується виконувати завдання і впевнена, що не отримає покарання. Проте варто знати, що існує ряд злочинів, за які діти несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Як дорослі можуть цьому протидіяти

Важливо говорити з дітьми про їхні переживання та емоції під час війни. Наприклад, втрата особистих соціальних зв’язків може спонукати дитину шукати нових друзів в інтернеті Обговорювати універсальні правила онлайн-безпеки. Спільно налаштувати приватність сторінок дитини у соціальних мережах Говорити з дитиною про її вчинки, причини певної поведінки та розв’язання проблемних ситуацій Бути прикладом відповідального використання інтернету — мати спільні години відпочинку від гаджетів та відновлювати або започатковувати спільні.

Тож безпечним має бути не тільки користування інтернетом, а й дім. Раніше ми розповідали, як убезпечити будинок для дитини.

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