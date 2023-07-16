Это не признак плохого воспитания! Что делать, если ребенок начал воровать

Какая бы порядочная ни была семья, однажды любой ребенок может принести домой краденую вещь. Конечно, это неприятная ситуация, требующая внимания родителей. Однако она не является признаком того, что малыш вырастет преступником.

Такое поведение не происходит просто так, чтобы оценить серьезность ситуации и помочь, надо понимать причины. В противном случае ситуация может повториться.

Почему дети воруют, как родителям на это правильно реагировать, чтобы подобных ситуаций больше не было, и когда кражи перерастают в клептоманию, выяснили журналисты УП.Жизнь.

Сейчас также смотрят

В вопросах помогли разобраться врач психолог-консультант Леся Мироняк, психолог, детская психотерапевт Татьяна Окаевич и психолог, арттерапевт, член Всеукраинской арттерапевтической ассоциации Дария Кудинова.

Почему дети воруют: причины для всех возрастов

Воровать могут как маленькие детки, которые еще не могут построить сложную цепочку причинно-следственной связи, так и подростки, какие уже точно знают, что делают.

В любом возрасте для воровства есть причина. Психологи помогли разобраться, что же служит толчком малышей к воровству в разном возрасте.

Дети от трех лет

Осознание последствий

В раннем возрасте ребенок не может воровать намеренно. Он просто недостаточно зрел, чтобы понять свое поведение и то, что брать чужое нельзя.

Психолог Леся Мироняк объясняет это тем, что с 2 до 7 лет понимание причинно-следственных связей еще недостаточно сформировано. У детей с повышенной эмоциональной уязвимостью отсутствие такого понимания может быть до 9 лет.

— Даже при объяснении родителей незрелость префронтальной коры головного мозга может побуждать повторять кражи. Ведь детям еще сложно контролировать действия и осознавать их последствия.

Возрастной эгоцентризм и отсутствие границ

Все дети — эгоисты. Они привыкли, что мир вращается вокруг их потребностей, так что еще не могут поставить себя на место другого человека. Также дети не понимают, что их действия могут кому-то навредить.

Психолог Леся Мироняк успокаивает, что это просто этап физиологического развития. Он не является признаком плохого воспитания или патологии.

Еще одним фактором, который может побуждать к воровству, — отсутствие личных границ в семье. Тогда ребенок может думать, что все вещи — общие.

Подражание и генетика

Известно, что дети во многом копируют поведение взрослых. Но иногда такое поведение может быть признаком патологии и генетически обусловленным.

В этих случаях разобраться с причинами может психолог с помощью специализированных методик. Также может потребоваться консультация психиатра, — говорит психолог.

Отсутствие доверия

Иногда дети могут воровать, потому что боятся спросить разрешения у родителей открыто. Это свидетельствует о проблемах с доверием в семье.

Желание внимания

Еще одной причиной такого поведения может быть простое желание внимания. Детям может показаться, что их не замечают. Именно поэтому они вредят или берут запрещенное, не задумываясь о последствиях.

В редких случаях кража может быть проявлением мести за то, что ребенка не замечают. Из-за обиды он хочет сделать что-то назло другим.

Также ребенок может просто завидовать, что у кого-то есть вещь, а у него нет. Иногда ребенок может воровать в вещи у людей, с которыми хочет подружиться, но просто не умеет или стесняется сказать об этом.

Эмоциональная депривация и проблемы с самоконтролем

Леся Мироняк отметила, что запрет родителей выражать эмоции, например, громко смеяться или плакать, может привести к тому, что дети начинают воровать для самоутверждения.

Так они пробуют проявить ту или иную невысказанную эмоцию.

Также воровство присуще детям с проблемами самоконтроля. Так происходит у детей с расстройством дефицита внимания и гиперактивности из-за особенностей развития нервной системы.

Почему воруют подростки

В отличие от маленьких детей, подростки уже могут понять, что они делают и какая ответственность за это ждет. Чаще они идут на этот шаг, чтобы привлечь к себе внимание взрослых или самоутвердиться.

Никогда и ничего не бывает просто так. Причиной краж могли послужить:

Пережитые физиологические и психологические травмы в детстве. В результате пережитых травм у детей может возникнуть ПТСР — посттравматический стрессовое расстройство. Из-за него ребенок может перестать испытывать любые эмоции и воровать, чтобы получить новые ощущения.

Расстройства адаптивности. Подростки, у которых есть проблемы с адаптацией в новых жизненных обстоятельствах или другими поведенческими особенностями, также могут начать воровать.

Подростки, у которых есть проблемы с адаптацией в новых жизненных обстоятельствах или другими поведенческими особенностями, также могут начать воровать. Подростковый бунт. То, что подростки начинают воровать, может быть проявлением самоутверждения и отделения от родителей. Детям может показаться, что они начинают самостоятельно контролировать жизнь.

То, что подростки начинают воровать, может быть проявлением самоутверждения и отделения от родителей. Детям может показаться, что они начинают самостоятельно контролировать жизнь. Феномен нищеты. Татьяна говорит, что подростки очень часто стремятся быть независимыми, чувствовать комфорт. Так, когда они воруют, то просто пытаются спасти свою семью от дискомфорта.

То есть ребенок берет на себя позор и несостоятельность родителей в финансовой сфере.

Ребенок ворует: как реагировать родителям на детское преступление

Новость, что ребенок ворует, может вызвать у родителей немало стыда и сомнений в воспитании. Но в этот момент важно совладать со своими переживаниями. Ведь если сразу выплеснуть их на малышей, можно лишь усугубить ситуацию.

Вот пошаговая инструкция от психологов, как разговаривать с ребенком после кражи.

Сначала следует справиться со своими эмоциями и переживаниями, а затем выслушать детскую версию событий, какой бы фантастической она ни была.

Мягко и с пониманием объясни ребенку, что нельзя брать чужое без разрешения. Скажи, что понимаешь, что она сделала это нечаянно.

Кричать, стыдить и унижать малыша ни в коем случае нельзя, ведь дети раннего возраста очень уязвимы.

Говори с ребенком чувствами. Например, спроси: “Тебе обидно, что у этой девочки есть такая игрушка, а у тебя нет?”, “Тебе грустно и ты плачешь потому, что не можешь это взять домой?”

Чтобы побороть желание взять чужую вещь, нужно признать эмоции, которые испытывает ребенок, и помочь им пережить. Покажи, что ты рядом поддерживаешь, принимаешь и разделяешь несправедливость мира.

Дело в том, что ребенку не нужна сама вещь, для него имеет значение эмоция, которую он вызывает. Поэтому важно понять потребность малыша, чтобы удовлетворить ее иным образом, — добавляет Татьяна.

Задавай вопросы, которые помогут понять мотив. Так, вместо вопросов с упреком, следует спрашивать, чем именно ребенку понравилась вещь, попросить рассказать о нем больше объяснить его особенность.

Важно показать, что взрослые на его стороне. Хотят не наказать за поступок, а помочь. Что они верят, что малыш больше не будет воровать. Лишь после этого можно мягко объяснить, что брать чужое нельзя.

Родители должны быть за одно. Чтобы не навредить ребенку, они должны придерживаться одной точки зрения. Очень важно обсудить это в паре.

Воспитывать не только нравоучениями. Конечно, прочесть лекцию о вреде краж можно, однако гораздо интереснее для ребенка будет познание такой модели поведения и ее последствий в форме сказки.

Поэтому психолг Дария Кудинова рекомендует рассказывать малышам терапевтические сказки, о том, что нельзя брать чужое. Например, рассказ Всеволода Нестайко “Удивительные приключения в лесной школе”

Можно предложить ребенку поставить себя на место того, у кого украли игрушку или устроить домашний детектив, и вместе искать вора и возвращать украденное. Такая техника может быть эффективна до восьмилетнего возраста.

Взрослым также важно говорить, как вести себя в магазинах или других общественных местах, где может быть соблазн что-то взять. Рассказывать почему так делать нельзя.

Обнимать и напоминать о своей любви: как реагировать на воровство подростка

Если подросток совершил кражу, чтобы привлечь к себе внимание, следует понять причину.

Часто такое случается, когда рождается второй ребенок и подросток не понимает, что будет дальше. В таком случае нужно чаще обнимать ребенка и давать чувствовать свою любовь.

Если подросток ворует, потому что имеет ограниченные финансовые ресурсы, следует доверчиво об этом поговорить и разобраться с причинами. Уже с шести лет ребенок должен иметь свои карманные деньги, со временем можно увеличивать сумму.

Еще один вариант действия — предложение отработать украденное. Следует объяснить, что каждая вещь имеет свою ценность, существует право собственности, а чужое брать — нельзя.

Чтобы отплатить за вещь, можно предложить выполнить дополнительные домашние обязанности, однако важно сделать это не в повелительном тоне.

Иногда подросток может не отдавать себе отчет, что делает что-то плохое или ворует. Тогда следует доверительно поговорить с ним, без порицания и посрамлений.

Клептомания у детей: как различить и помочь

К сожалению, даже у детей может развиться клептомания — патологическое желание получить что-то чужое. Так что если он постоянно что-то ворует, а взрослые не могут на это повлиять, следует обратиться к психологу.

Признаки детской клептомании:

незапланированное воровство; ребенок не задумывается о возможных последствиях от кражи; нет чувства стыда от совершаемого поступка.

Причиной клептомании может быть недостаток серотонина — гормона счастья. Воровство может усилить другие гормоны, и только так подросток получит дофамин.

Финансовая грамотность — важная составляющая детского воспитания. Как научить ребенка обращаться с деньгами, читай в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.