Это не признак плохого воспитания! Что делать, если ребенок начал воровать

Какая бы порядочная ни была семья, однажды любой ребенок может принести домой краденую вещь. Конечно, это неприятная ситуация, требующая внимания родителей. Однако она не является признаком того, что малыш вырастет преступником.
Такое поведение не происходит просто так, чтобы оценить серьезность ситуации и помочь, надо понимать причины. В противном случае ситуация может повториться.
Почему дети воруют, как родителям на это правильно реагировать, чтобы подобных ситуаций больше не было, и когда кражи перерастают в клептоманию, выяснили журналисты УП.Жизнь.
В вопросах помогли разобраться врач психолог-консультант Леся Мироняк, психолог, детская психотерапевт Татьяна Окаевич и психолог, арттерапевт, член Всеукраинской арттерапевтической ассоциации Дария Кудинова.
Воровать могут как маленькие детки, которые еще не могут построить сложную цепочку причинно-следственной связи, так и подростки, какие уже точно знают, что делают.
В любом возрасте для воровства есть причина. Психологи помогли разобраться, что же служит толчком малышей к воровству в разном возрасте.
В раннем возрасте ребенок не может воровать намеренно. Он просто недостаточно зрел, чтобы понять свое поведение и то, что брать чужое нельзя.
Психолог Леся Мироняк объясняет это тем, что с 2 до 7 лет понимание причинно-следственных связей еще недостаточно сформировано. У детей с повышенной эмоциональной уязвимостью отсутствие такого понимания может быть до 9 лет.
— Даже при объяснении родителей незрелость префронтальной коры головного мозга может побуждать повторять кражи. Ведь детям еще сложно контролировать действия и осознавать их последствия.
Все дети — эгоисты. Они привыкли, что мир вращается вокруг их потребностей, так что еще не могут поставить себя на место другого человека. Также дети не понимают, что их действия могут кому-то навредить.
Психолог Леся Мироняк успокаивает, что это просто этап физиологического развития. Он не является признаком плохого воспитания или патологии.
Психолог Леся Мироняк успокаивает, что это просто этап физиологического развития. Он не является признаком плохого воспитания или патологии.
Еще одним фактором, который может побуждать к воровству, — отсутствие личных границ в семье. Тогда ребенок может думать, что все вещи — общие.
Известно, что дети во многом копируют поведение взрослых. Но иногда такое поведение может быть признаком патологии и генетически обусловленным.
В этих случаях разобраться с причинами может психолог с помощью специализированных методик. Также может потребоваться консультация психиатра, — говорит психолог.
В этих случаях разобраться с причинами может психолог с помощью специализированных методик. Также может потребоваться консультация психиатра, — говорит психолог.
Иногда дети могут воровать, потому что боятся спросить разрешения у родителей открыто. Это свидетельствует о проблемах с доверием в семье.
Еще одной причиной такого поведения может быть простое желание внимания. Детям может показаться, что их не замечают. Именно поэтому они вредят или берут запрещенное, не задумываясь о последствиях.
В редких случаях кража может быть проявлением мести за то, что ребенка не замечают. Из-за обиды он хочет сделать что-то назло другим.
Также ребенок может просто завидовать, что у кого-то есть вещь, а у него нет. Иногда ребенок может воровать в вещи у людей, с которыми хочет подружиться, но просто не умеет или стесняется сказать об этом.
Леся Мироняк отметила, что запрет родителей выражать эмоции, например, громко смеяться или плакать, может привести к тому, что дети начинают воровать для самоутверждения.
Так они пробуют проявить ту или иную невысказанную эмоцию.
Так они пробуют проявить ту или иную невысказанную эмоцию.
Также воровство присуще детям с проблемами самоконтроля. Так происходит у детей с расстройством дефицита внимания и гиперактивности из-за особенностей развития нервной системы.
В отличие от маленьких детей, подростки уже могут понять, что они делают и какая ответственность за это ждет. Чаще они идут на этот шаг, чтобы привлечь к себе внимание взрослых или самоутвердиться.
Никогда и ничего не бывает просто так. Причиной краж могли послужить:
То есть ребенок берет на себя позор и несостоятельность родителей в финансовой сфере.
То есть ребенок берет на себя позор и несостоятельность родителей в финансовой сфере.
Новость, что ребенок ворует, может вызвать у родителей немало стыда и сомнений в воспитании. Но в этот момент важно совладать со своими переживаниями. Ведь если сразу выплеснуть их на малышей, можно лишь усугубить ситуацию.
Вот пошаговая инструкция от психологов, как разговаривать с ребенком после кражи.
Кричать, стыдить и унижать малыша ни в коем случае нельзя, ведь дети раннего возраста очень уязвимы.
Кричать, стыдить и унижать малыша ни в коем случае нельзя, ведь дети раннего возраста очень уязвимы.
Чтобы побороть желание взять чужую вещь, нужно признать эмоции, которые испытывает ребенок, и помочь им пережить. Покажи, что ты рядом поддерживаешь, принимаешь и разделяешь несправедливость мира.
Дело в том, что ребенку не нужна сама вещь, для него имеет значение эмоция, которую он вызывает. Поэтому важно понять потребность малыша, чтобы удовлетворить ее иным образом, — добавляет Татьяна.
Дело в том, что ребенку не нужна сама вещь, для него имеет значение эмоция, которую он вызывает. Поэтому важно понять потребность малыша, чтобы удовлетворить ее иным образом, — добавляет Татьяна.
Важно показать, что взрослые на его стороне. Хотят не наказать за поступок, а помочь. Что они верят, что малыш больше не будет воровать. Лишь после этого можно мягко объяснить, что брать чужое нельзя.
Поэтому психолг Дария Кудинова рекомендует рассказывать малышам терапевтические сказки, о том, что нельзя брать чужое. Например, рассказ Всеволода Нестайко “Удивительные приключения в лесной школе”
Поэтому психолг Дария Кудинова рекомендует рассказывать малышам терапевтические сказки, о том, что нельзя брать чужое. Например, рассказ Всеволода Нестайко “Удивительные приключения в лесной школе”
Можно предложить ребенку поставить себя на место того, у кого украли игрушку или устроить домашний детектив, и вместе искать вора и возвращать украденное. Такая техника может быть эффективна до восьмилетнего возраста.
Взрослым также важно говорить, как вести себя в магазинах или других общественных местах, где может быть соблазн что-то взять. Рассказывать почему так делать нельзя.
Если подросток совершил кражу, чтобы привлечь к себе внимание, следует понять причину.
Чтобы отплатить за вещь, можно предложить выполнить дополнительные домашние обязанности, однако важно сделать это не в повелительном тоне.
К сожалению, даже у детей может развиться клептомания — патологическое желание получить что-то чужое. Так что если он постоянно что-то ворует, а взрослые не могут на это повлиять, следует обратиться к психологу.
Признаки детской клептомании:
Причиной клептомании может быть недостаток серотонина — гормона счастья. Воровство может усилить другие гормоны, и только так подросток получит дофамин.
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