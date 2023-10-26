Discord и Minecraft не безвредны. РФ расставила сети пропаганды на детей — как уберечься

Российско-украинская война длится не одно десятилетие. А когда авторитет среди общественности набрали средства массовой коммуникации и телевидения, РФ активно работала над усовершенствованием пропагандистской машины, которая “промывала” мозги людям даже далеко за пределами страны-агрессора.
Но если сейчас нам легко распознавать вражеские нарративы, то стоит позаботиться и о детях. Ведь российская пропаганда проникла даже в детские мультфильмы и онлайн-игры.
Как защитить детей от вредных нарративов и дезинформации в видеоиграх, в Dovidka.info рассказал детский психолог Дмитрий Вакуленко.
Детский психолог Дмитрий Вакуленко говорит: россияне используют пропаганду среди детей и подростков не только для подмены понятий, но и чтобы в Украине формировалось лояльное к россиянам молодое поколение.
— Чаще их пропаганда скрывается в мессенджерах и социальных сетях. Это и такие широко известные площадки, как Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, а также Telegram, Viber и даже Discord и Twitch, — перечисляет Вакуленко.
Pexels
Именно Discord активно используется среди детей и подростков. Мессенджер ориентирован на геймеров и все, что связано с играми, поэтому взрослых там меньше, чем детей.
Такая же история и с видеоплатформой Twitch, где проводят трансляции игор. Так что родителям нужно быть внимательнее к этим платформам, — отмечает детский психолог.
Такая же история и с видеоплатформой Twitch, где проводят трансляции игор. Так что родителям нужно быть внимательнее к этим платформам, — отмечает детский психолог.
Также россияне используют популярные среди детей игры для освещения искаженной реальности.
К примеру, игра Minecraft, которая имеет возможность онлайн-сервиса. То есть, несколько участников могут играть онлайн между собой и общаться во время игры. И вот РФ использует свои финансы, организует там события, где демонстрирует искаженные исторические факты. Это может быть даже оккупация украинских территорий.
Таким образом, игроки из РФ в видеоигре воспроизвели события оккупации Украины, однако представили это под привычным для них понятием “освобождения”.
— Если вы хотите защитить своего ребенка, нужно создать хорошие условия для его развития, а не надеяться, что он самостоятельно что-то проанализирует, вырастет, и все будет отлично, — отмечает Дмитрий Вакуленко.
Ребёнок не может сам критически мыслить на таком уровне, чтобы фильтровать пропаганду.
Ребёнок не может сам критически мыслить на таком уровне, чтобы фильтровать пропаганду.
Не стоит забывать, что пропаганду создают взрослые и умные люди, и вот пропаганду россияне производят просто блестяще. Так что здесь, как и с электрическими приборами — родители должны научить ребенка правилам безопасности и обращению с током.
Поэтому с ребенком нужно работать. Ведь то, какую информацию мы употребляем, формирует наши мысли.
Поэтому детский психолог советует на своем примере показывать, какую информацию лучше потреблять, а также вместе учить историю, разбирать примеры медиа грамотности.
Делать это стоит с детства, как только ребенок будет иметь доступ к сети, а не тогда, когда он уже “подсядет” на тот или иной контент, — заключает психолог.
Делать это стоит с детства, как только ребенок будет иметь доступ к сети, а не тогда, когда он уже “подсядет” на тот или иной контент, — заключает психолог.
А вот убедиться в том, насколько хорошо ты сам/(-а) отличаешь фейки от правдивой информации, можешь на ежегодном тесте по медиа грамотности. Когда он пройдет — читай в материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.