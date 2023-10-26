Discord и Minecraft не безвредны. РФ расставила сети пропаганды на детей — как уберечься

Российско-украинская война длится не одно десятилетие. А когда авторитет среди общественности набрали средства массовой коммуникации и телевидения, РФ активно работала над усовершенствованием пропагандистской машины, которая “промывала” мозги людям даже далеко за пределами страны-агрессора.

Но если сейчас нам легко распознавать вражеские нарративы, то стоит позаботиться и о детях. Ведь российская пропаганда проникла даже в детские мультфильмы и онлайн-игры.

Как защитить детей от вредных нарративов и дезинформации в видеоиграх, в Dovidka.info рассказал детский психолог Дмитрий Вакуленко.

Сейчас также смотрят

О российской пропаганде в видеоиграх

Детский психолог Дмитрий Вакуленко говорит: россияне используют пропаганду среди детей и подростков не только для подмены понятий, но и чтобы в Украине формировалось лояльное к россиянам молодое поколение.

— Чаще их пропаганда скрывается в мессенджерах и социальных сетях. Это и такие широко известные площадки, как Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, а также Telegram, Viber и даже Discord и Twitch, — перечисляет Вакуленко.

Именно Discord активно используется среди детей и подростков. Мессенджер ориентирован на геймеров и все, что связано с играми, поэтому взрослых там меньше, чем детей.

Такая же история и с видеоплатформой Twitch, где проводят трансляции игор. Так что родителям нужно быть внимательнее к этим платформам, — отмечает детский психолог.

Также россияне используют популярные среди детей игры для освещения искаженной реальности.

К примеру, игра Minecraft, которая имеет возможность онлайн-сервиса. То есть, несколько участников могут играть онлайн между собой и общаться во время игры. И вот РФ использует свои финансы, организует там события, где демонстрирует искаженные исторические факты. Это может быть даже оккупация украинских территорий.

Таким образом, игроки из РФ в видеоигре воспроизвели события оккупации Украины, однако представили это под привычным для них понятием “освобождения”.

Как уберечь ребенка от российской пропаганды

— Если вы хотите защитить своего ребенка, нужно создать хорошие условия для его развития, а не надеяться, что он самостоятельно что-то проанализирует, вырастет, и все будет отлично, — отмечает Дмитрий Вакуленко.

Ребёнок не может сам критически мыслить на таком уровне, чтобы фильтровать пропаганду.

Не стоит забывать, что пропаганду создают взрослые и умные люди, и вот пропаганду россияне производят просто блестяще. Так что здесь, как и с электрическими приборами — родители должны научить ребенка правилам безопасности и обращению с током.

Поэтому с ребенком нужно работать. Ведь то, какую информацию мы употребляем, формирует наши мысли.

Поэтому детский психолог советует на своем примере показывать, какую информацию лучше потреблять, а также вместе учить историю, разбирать примеры медиа грамотности.

Делать это стоит с детства, как только ребенок будет иметь доступ к сети, а не тогда, когда он уже “подсядет” на тот или иной контент, — заключает психолог.

А вот убедиться в том, насколько хорошо ты сам/(-а) отличаешь фейки от правдивой информации, можешь на ежегодном тесте по медиа грамотности. Когда он пройдет — читай в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.