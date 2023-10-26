Discord і Minecraft не такі безневинні. РФ розставила сітки пропаганди на дітей — як вберегтися

Російсько-українська війна триває не одне десятиліття. А відколи авторитету серед громадськості набрали засоби масової комунікації та телебачення, РФ активно працювала над довершенням пропагандистської машини, яка “промивала” мізки людям навіть далеко за межами країни-агресорки.
Та якщо зараз нам легко розпізнавати ворожі наративи, то варто попіклуватися й про дітей. Адже російська пропаганда просочилася навіть у дитячі мультфільми та онлайн-ігри.
Як захистити дітей від шкідливих наративів та дезінформації, у Dovidka.info розповів дитячий психолог Дмитро Вакуленко.
Дитячий психолог Дмитро Вакуленко каже: росіяни використовують пропаганду серед дітей та підлітків не лише задля підміни понять, а й щоб в Україні формувалося лояльне до росіян молоде покоління.
— Найчастіше їхня пропаганда ховається у месенджерах та соціальних мережах. Це і такі широко відомі, як Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, а також Telegram, Viber та навіть Discord і Twitch, — перераховує Вакуленко.
Pexels
Саме Discord активно використовується серед дітей та підлітків. Месенджер орієнтований на геймерів та все, що повʼязано з іграми, тому дорослих там менше, аніж дітей.
Така ж історія і з відеоплатформою Twitch, де проводять трансляції. Тож батькам треба бути уважнішими до цих платформ, — зазначає дитячий психолог.
Така ж історія і з відеоплатформою Twitch, де проводять трансляції. Тож батькам треба бути уважнішими до цих платформ, — зазначає дитячий психолог.
Також росіяни використовують популярні серед дітей та молоді ігри задля висвітлення спотвореної реальності.
Наприклад, гра Minecraft, яка має можливість онлайн-сервісу. Тобто кілька учасників можуть грати онлайн між собою та спілкуватися під час гри. І ось РФ використовує свої фінанси, організовує там події, де демонструє викривлені історичні факти. Це може бути навіть окупація українських територій.
Таким чином, гравці з РФ у відеогрі відтворили події окупації України, однак подали це під звичним для них поняттям “визволення”.
— Якщо ви хочете захистити свою дитину, треба створити гарні умови для її розвитку, а не сподіватися, що вона самотужки щось проаналізує, виросте, і все буде чудово, — наголошує Дмитро Вакуленко.
Дитина не може сама критично мислити на такому рівні, щоб фільтрувати пропаганду.
Дитина не може сама критично мислити на такому рівні, щоб фільтрувати пропаганду.
Не варто забувати, що пропаганду створюють дорослі та розумні люди, і ось пропаганду росіяни виготовляють просто блискуче. Тож тут, як і з електричними приладами — батьки повинні навчити дитину правил безпеки та поводження зі струмом.
Тому з дитиною треба працювати. Адже те, яку інформацію ми споживаємо, формує наші думки.
Тож дитячий психолог радить на власному прикладі показувати, яку інформацію краще споживати, а також разом вчити історію, розбирати приклади медіаграмотності.
Робити це варто змалечку, як тільки дитина буде мати доступ до мережі, а не тоді, коли вона вже “підсяде” на той чи інший контент, — висновує психолог.
Робити це варто змалечку, як тільки дитина буде мати доступ до мережі, а не тоді, коли вона вже “підсяде” на той чи інший контент, — висновує психолог.
А ось пересвідчитися в тому, наскільки добре ти сам/(-а) відрізняєш фейки від правдивої інформації, можеш на щорічному тесті з медіаграмотності. Коли він пройде — читай у матеріалі.
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