Discord і Minecraft не такі безневинні. РФ розставила сітки пропаганди на дітей — як вберегтися

Російсько-українська війна триває не одне десятиліття. А відколи авторитету серед громадськості набрали засоби масової комунікації та телебачення, РФ активно працювала над довершенням пропагандистської машини, яка “промивала” мізки людям навіть далеко за межами країни-агресорки.

Та якщо зараз нам легко розпізнавати ворожі наративи, то варто попіклуватися й про дітей. Адже російська пропаганда просочилася навіть у дитячі мультфільми та онлайн-ігри.

Як захистити дітей від шкідливих наративів та дезінформації, у Dovidka.info розповів дитячий психолог Дмитро Вакуленко.

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Дитячий психолог Дмитро Вакуленко каже: росіяни використовують пропаганду серед дітей та підлітків не лише задля підміни понять, а й щоб в Україні формувалося лояльне до росіян молоде покоління.

— Найчастіше їхня пропаганда ховається у месенджерах та соціальних мережах. Це і такі широко відомі, як Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, а також Telegram, Viber та навіть Discord і Twitch, — перераховує Вакуленко.

Саме Discord активно використовується серед дітей та підлітків. Месенджер орієнтований на геймерів та все, що повʼязано з іграми, тому дорослих там менше, аніж дітей.

Така ж історія і з відеоплатформою Twitch, де проводять трансляції. Тож батькам треба бути уважнішими до цих платформ, — зазначає дитячий психолог.

Також росіяни використовують популярні серед дітей та молоді ігри задля висвітлення спотвореної реальності.

Наприклад, гра Minecraft, яка має можливість онлайн-сервісу. Тобто кілька учасників можуть грати онлайн між собою та спілкуватися під час гри. І ось РФ використовує свої фінанси, організовує там події, де демонструє викривлені історичні факти. Це може бути навіть окупація українських територій.

Таким чином, гравці з РФ у відеогрі відтворили події окупації України, однак подали це під звичним для них поняттям “визволення”.

Як уберегти дитину від російської пропаганди

— Якщо ви хочете захистити свою дитину, треба створити гарні умови для її розвитку, а не сподіватися, що вона самотужки щось проаналізує, виросте, і все буде чудово, — наголошує Дмитро Вакуленко.

Дитина не може сама критично мислити на такому рівні, щоб фільтрувати пропаганду.

Не варто забувати, що пропаганду створюють дорослі та розумні люди, і ось пропаганду росіяни виготовляють просто блискуче. Тож тут, як і з електричними приладами — батьки повинні навчити дитину правил безпеки та поводження зі струмом.

Тому з дитиною треба працювати. Адже те, яку інформацію ми споживаємо, формує наші думки.

Тож дитячий психолог радить на власному прикладі показувати, яку інформацію краще споживати, а також разом вчити історію, розбирати приклади медіаграмотності.

Робити це варто змалечку, як тільки дитина буде мати доступ до мережі, а не тоді, коли вона вже “підсяде” на той чи інший контент, — висновує психолог.

А ось пересвідчитися в тому, наскільки добре ти сам/(-а) відрізняєш фейки від правдивої інформації, можеш на щорічному тесті з медіаграмотності. Коли він пройде — читай у матеріалі.

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