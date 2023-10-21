А ти добре в цьому розбираєшся? В Україні вдруге проведуть тест з медіаграмотності: що відомо та де його пройти

Медіаграмотність дуже важлива у наш час. Адже ми перебуваємо постійно у великому потоці інформації. Серед неї треба вміти розрізняти правду та вигадки.

Зараз медіаграмотності можуть навчати навіть дітей в школах, а дорослі українці можуть знаходити для себе курси в інтернеті.

25 жовтня 2023 року в Україні вже вдруге проведуть тест з медіаграмотності, люди, які першими дадуть правильні відповіді, навіть зможуть отримати призи. Про це розповіли в Міністерстві освіти і науки.

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Тест з медіаграмотності для українців: що відомо

Щорічний тест із медіаграмотності організовує національний проект із медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики Фільтр до Глобального тижня медіаграмотності 23–29 жовтня.

Тест можна скласти 25 жовтня на платформі Typeform о 10:00, 13:00, 17:00 та 21:00 лише один раз. Тривалість опитування — 45 хвилин, після закінчення можна одразу побачити свій результат. Правильні відповіді організатори опублікують 26 жовтня на сайті Фільтр.

Де знайти посилання на тест з медіаграмотності

Посилання на тест буде опубліковано напередодні в соцмережах та на сайті Фільтр.

Учасники, які найшвидше дадуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають подарунки від партнерів.

Але гравці, які складуть тест понад один раз, не зможуть претендувати на призи.

Також ті, хто найкраще впорається з тестом, може отримати сертифікат, що підтверджує їхні знання. Переможців оголосять 1 листопада в соцмережах та на сайті Фільтр.

Часто наші рідні вірять кожному повідомленню у соцмережах, які в більшості можуть бути фейками. Раніше ми розповідали, як переконати родичів, що вони читають дезінформацію.

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