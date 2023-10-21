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А ти добре в цьому розбираєшся? В Україні вдруге проведуть тест з медіаграмотності: що відомо та де його пройти

Богдана Макалюк, журналістка сайту 21 Жовтня 2023, 11:00
Щорічний тест з медіаграмотності в Україні 2023
Фото: Pexels

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А ти добре в цьому розбираєшся? В Україні вдруге проведуть тест з медіаграмотності: що відомо та де його пройти
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