А ты хорошо в этом разбираешься? В Украине второй раз проведут тест по медиаграмотности: что известно и где его пройти

Медиаграмотность очень важна в наше время. Ведь мы находимся постоянно в большом потоке информации. Среди нее нужно уметь различать правду и выдумки.

Сейчас медиаграмотности могут обучать даже детей в школах, а взрослые украинцы могут находить для себя курсы в интернете.

25 октября 2023 года в Украине уже во второй раз проведут тест по медиаграмотности, люди, которые первыми ответят, даже смогут получить призы. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

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Тест по медиаграмотности для украинцев: что известно

Ежегодный тест по медиаграмотности организует национальный проект по медиаграмотности Министерства культуры и информационной политики Фильтр к Глобальной неделе медиаграмотности 23–29 октября.

Тест можно сдать 25 октября на платформе Typeform в 10:00, 13:00, 17:00 и 21:00 только один раз. Продолжительность опроса — 45 минут, после окончания можно сразу увидеть свой результат. Правильные ответы организаторы опубликуют 26 октября на сайте Фильтр.

Где найти ссылку на тест по медиаграмотности

Ссылка на тест будет опубликована накануне в соцсетях и на сайте Фильтр.

Участники, которые, быстрее всего, дадут наибольшее количество правильных ответов, получат подарки от партнеров.

Но игроки, которые сдадут тест более одного раза, не смогут претендовать на призы.

Также те, кто лучше справится с тестом, может получить сертификат, подтверждающий их знания. Победителей объявят 1 ноября в соцсетях и на сайте Фильтр.

Часто наши родные верят каждому сообщению в соцсетях, которые в большинстве своем могут быть фейками. Ранее мы рассказывали, как убедить родственников в том, что они читают дезинформацию.

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