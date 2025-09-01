И снова изменения: сколько классов в Украине и увеличится ли их количество

Украинское школьное образование продолжает реформироваться. Еще в 2016 году начала действовать Новая украинская школа (НУШ), согласно которой дети будут учиться 12 лет.

Впрочем, впервые 12 классов в Украине появятся в 2025 году. Читай, сколько классов в Украине сейчас и как изменится система образования.

Изменения с 1 сентября

1 сентября 2025 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак написал, что в этот день начинается экспериментальный проект по внедрению 12-летней школы. Пройдет тестирование новых программ, разработанных специально под этот формат.

В частности, речь идет о двух направлениях обучения:

академический;

профессиональный.

Академический, в частности, будет более теоретическим и ориентированным на подготовку к поступлению в вузы.

Что касается практического, то он объединит полное среднее образование с получением практических навыков, которые позволят работать по специальности после обучения.

Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и подготовка к переходу на 12-летнюю систему.

Сколько классов в школе Украины

Обучение в украинских школах можно разделить на три этапа:

начальная школа — 1-4 класса;

средняя школа — 5-9 классы;

старшая школа — 10-11 классы (с 2025 года профильные лицеи — 10-12 классы).

Чего ожидать от реформы образования

Реформа старшей школы должна быть завершающим этапом реформирования общего среднего образования. Согласно закону Об образовании окончательный переход должен состояться в 2027 году, когда первые ученики НУШ дойдут до 10 класса.

Однако на этапе подготовки и общественного обсуждения проекта реформ было предложено начать перестройку старшей школы раньше — с 2024 года, что было закреплено в законе О полном общем среднем образовании.

До середины 2022 года (начало НУШ в 5–9 классах) школам нужно было определиться со своим дальнейшим направлением. То есть, определить, остаются ли начальными школами, гимназиями (то есть, средними школами), профильными лицеями или школами, которые предоставляют образовательные услуги сразу на нескольких уровнях (I-II, II-III или I-III).

После 9 класса подросток будет выбирать желаемый формат дальнейшего образования. Ученики смогут выбирать между академическим и профессиональным средним образованием.

В рамках реформы Новая украинская школа в 2025 году начнется пилотный проект перехода на 12-летнюю учебу.

В 2024 году планировали отобрать школы, которые станут лицеями, и на базе которых будет проходить тестирование. Согласно реформе, они должны уменьшить количество предметов. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний во время стратегической сессии в рамках швейцарско-украинского проекта DECIDE Децентрализация для развития демократического образования.

— Начиная с 2027 года, старшие классы будут с 10 по 12 класс.

К старшей школе добавляется 10 класс, в котором ученики смогут наверстать образовательные потери и, возможно, изменить мнение о предметах, которые когда-то казались неинтересными, — сказал Завгородний.

Он объяснил, что в 10 классе будет больше обязательных предметов, но с каждым годом они их количество будут уменьшаться. А ученики смогут еще раз утвердиться в выборе профиля или выбрать другой.

