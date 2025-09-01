І знову зміни: скільки класів в Україні та чи збільшиться їхня кількість

Українська шкільна освіта продовжує реформуватися. Ще у 2016 році почала діяти Нова українська школа (НУШ), згідно з якою учні навчатимуться 12 років.

Утім, вперше 12 класів в Україні з’явиться у 2025 році. Читай, скільки класів в Україні зараз та як зміниться система освіти.

Зміни з 1 вересня

1 вересня 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак написав, що у цей день розпочинається експериментальний проект для впровадження 12-річної школи. Відбудеться тестування нових програм, розроблених спеціально під цей формат.

Зокрема йдеться про два напрями навчання:

академічний;

професійний.

Академічний зокрема буде більш теоретичним та орієнтованим на підготовку до вступу у виші.

Що ж стосується практичного, то він поєднає повну середню освіту з отриманням практичних навичок, які дозволять працювати за фахом після навчання.

Це — перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.

Скільки класів в школі України

Навчання в українських школах можна поділити на три етапи:

початкова школа — 1-4 класи;

середня школа — 5-9 класи;

старша школа — 10-11 класи (з 2025 року профільні ліцеї — 10-12 класи).

Чого очікувати від реформи освіти

Реформа старшої школи має бути завершальним етапом реформування загальної середньої освіти. Відповідно до закону Про освіту, остаточний перехід має відбутися у 2027 році, коли перші учні НУШ дійдуть до 10 класу.

Проте на етапі підготовки та громадського обговорення проекту реформ було запропоновано почати перебудову старшої школи раніше — з 2024 року, що й було закріплено в законі Про повну загальну середню освіту.

До середини 2022 року (початок НУШ у 5–9 класах) школам потрібно було визначитися зі своїм подальшим спрямуванням. Тобто визначити, чи лишаються початковими школами, гімназіями (тобто середніми школами), профільними ліцеями чи школами, які надають освітні послуги одразу на кількох рівнях (І-ІІ, ІІ-ІІІ чи І-ІІІ).

Після 9 класу підліток буде обирати бажаний формат подальшої освіти. Учні матимуть змогу вибирати між академічною та професійною середньою освітою.

В рамках реформи Нова українська школа у 2025 році почнеться пілотний проект переходу на 12-річне навчання.

У 2024 році планували відібрати школи, які стануть ліцеями та на базі яких відбуватиметься тестування. Згідно з реформою, мали зменшити кількість предметів. Про це розповідав заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній під час стратегічної сесії в межах швейцарсько-українського проєкту DECIDE Децентралізація для розвитку демократичної освіти.

— Починаючи з 2027 року, старші класи будуть з 10 по 12 клас.

До старшої школи додається 10 клас, в якому учні матимуть змогу надолужити освітні втрати та, можливо, змінити думку про предмети, які колись здавалися нецікавими, — сказав Завгородній.

Він пояснив, що у 10 класі буде найбільше обов’язкових предметів, але з кожним роком їхня кількість зменшуватиметься. А учні зможуть ще раз утвердитися у виборі профілю або обрати інший.

Деякі батьки вибирають приватні школи для своїх дітей. Раніше ми розповідали, як вибрати приватну школу й на що звернути увагу.

