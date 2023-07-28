Обираєш навчальний заклад для дитини? Чим відрізняється ліцей від школи: основні відмінності

Вибір закладу навчання для дитини — складне та важливе рішення, яке ухвалюють батьки. Адже перед тим, як віддати своє чадо в школу, потрібно звертати увагу не тільки на місце розташування, умови та викладацький склад, а й на те, де навчання буде якіснішим: у ліцеї, школі чи гімназії.

Чим відрізняється ліцей від школи та на що варто звернути особливу увагу — читай у матеріалі.

Чим відрізняється ліцей від школи: що таке ліцей

Ліцеєм називають навчальний заклад, де вчаться за особливою, відмінною від загальноосвітньої, програмою. На базі деяких шкіл відкриваються класи-ліцеї певної професійної спрямованості.

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Однією із найголовніших відмінностей є те, що діяльність звичайних шкіл регламентується стандартами освіти і єдиними програмами. Тобто у звичайних школах є чітко визначені навантаження по тижнях.

Крім цього, є чіткі навчальні програми по кожному класу і єдиний набір навчальних дисциплін, підручників і методичних посібників.

А от в ліцеях найчастіше використовують авторські програми, які адаптовують під кожен клас. Крім таких предметів, як мови, математика, біологія та інше, ліцеїсти вивчають предмети, які необхідні для майбутньої професії (поглиблено).

Чим відрізняється школа від ліцею: найважливіша відмінність

Якщо ти вже задумався(-лась) над тим, аби записати свою дитину в перший клас ліцею, то поспішати не варто. Адже у звичайну школу дітей приймають з п’яти – семи років. А в ліцей потрібно вступати після того, як дитина закінчить шостий або сьомий клас.

Різниця між ліцеєм та школою: педагогічний склад

Влаштуватися вчителем у звичайну школу доволі складно (особливо, якщо вже є вчителі з потрібного навчального предмета). Однак вважається, що потрапити на роботу в ліцей значно складніше, адже рівень підготовки вчителів там вищий.

Чим ліцей відрізняється від гімназії

Гімназією називають середню освітню установу, яка спеціалізується на поглибленому вивченні одного, двох або трьох предметів. А ліцей орієнтований на практику. Тобто на те, аби діти отримували практичні знання, які будуть для них допоміжними у майбутній професії.

У гімназії учні до старших класів отримують якісну теоретичну підготовку та всебічний розвиток.

Важливо розуміти, що навчання в гімназіях та ліцеях часто складніше, ніж у звичайних школах. Адже вимоги там вищі. Цей фактор варто врахувати перед вибором навчального закладу для дитини. Однак який би напрямок ти не обрав(-ла), важливо дослухатися до прагнень та особистих талантів, вмінь та навичок дитини.

Чи можливо соціалізувати дитину, якщо навчання проходить вдома, та як це робити, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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