Батьківство

Обираєш навчальний заклад для дитини? Чим відрізняється ліцей від школи: основні відмінності

Анна Голішевська, редакторка сайту 28 Липня 2023, 08:00
Школа
Фото: Unsplash

Більше новин
Опік
Чим лікувати опіки від борщівника та коли потрібно звернутися до лікаря: пояснює експертка
Громадянство
Як отримати громадянство США 2023 українцям: усі можливі методи отримання
Ламінування волосся в домашніх умовах
Правила ламінування волосся в домашніх умовах: жодного желатину та рослинних олій
Обираєш навчальний заклад для дитини? Чим відрізняється ліцей від школи: основні відмінності
Як заморозити лохину на зиму в домашніх умовах та що з неї можна готувати: основні правила
Дивитись більше

Матеріали по темі

Карта бойових дій в Україні
Ворог безнадійно атакує Надію на Луганщині: карта бойових дій в Україні 28 липня в режимі онлайн
Освіта
Коли подавати документи в університет 2023: дати та нововведення
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
на ярмарку Всі свої вивели дитину з інвалідністю
Інклюзія — це про кожного! Чому на ярмарку Всі.Свої в Києві вивели дитину з інвалідністю та як цього не допускати надалі

Відео
Карта бойових дій в Україні

Ворог безнадійно атакує Надію на Луганщині: карта бойових дій в Україні 28 липня в режимі онлайн
0:03:29
Ольгу Харлан виключили із Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці
Усе через росіянку? Ольгу Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу. Подробиці від ФФУ та Кулеби
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:05:46
Як евакуюють дітей з-під обстрілів — спеціальний репортаж
Діти обговорюють, яку бачили шрапнель. Як відбувається примусова евакуація малечі з Вовчанська
0:06:19
Ціни на житло у Львові перевищують столичні — детально
Львів дорожчий за столицю? Які ціни на квартири у різних регіонах України — огляд ринку
Карта бойових дій в Україні
Під ворожим прицілом найчастіше — Херсонщина та Запоріжжя: карта бойових дій в Україні 27 липня в режимі онлайн
0:03:52
Діти їли цукерки з обгортками — історія деокупованого села Козаровичі
Діти ковтали цукерки ледь не з обгортками. Як відновлюються деокуповані Козаровичі — історії місцевих
0:02:39
Ініціатива Пліч-о-пліч: як допомагають жителям Херсонщини відбудовувати домівки
Їм було важко дивитися на свої будинки! Як небайдужі допомагають відбудовувати оселі жителям Херсонщини
0:03:51
Стоматолог Володимир Соболевський: як допомагає військовим на фронті
Поєднує практику дантиста та медичну евакуацію на фронті! Як стоматолог з Черкас допомагає військовим
Більше відео
Дитина боїться спати сама в кімнаті - що робити
Читати далі
“З початком війни дитина відмовляється спати окремо. Що робити і як повернути її до ліжечка?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь