Выбираешь учебное заведение для ребенка? Чем отличается лицей от школы: основные отличия

Выбор учебного заведения для ребенка — сложное и важное решение, которое принимают родители. Ведь перед тем, как отдать свое чадо в школу, нужно обращать внимание не только на месторасположение, условия и преподавательский состав, но и то, где обучение будет более качественным: в лицее, школе или гимназии.

Чем отличается лицей от школы и на что стоит обратить особое внимание — читай в материале.

Чем отличается лицей от школы: что такое лицей

Лицеем называют учебное заведение, где учатся по особой, отличной от общеобразовательной программы. На базе некоторых школ открываются классы-лицеи определенной профессиональной направленности.

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Одним из главных отличий является то, что деятельность обычных школ регламентируется стандартами образования и едиными программами. То есть, в обычных школах есть четко определенные нагрузки по неделям.

Кроме этого, есть четкие обучающие программы по каждому классу и единый набор учебных дисциплин, учебников и методических пособий.

А вот в лицеях чаще всего используют авторские программы, адаптирующиеся под каждый класс. Кроме таких предметов как языки, математика, биология и прочее, лицеисты изучают предметы, необходимые для будущей профессии (углубленно).

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Чем отличается школа от лицея: важнейшее отличие

Если ты уже задумался над тем, чтобы записать свое чадо в первый класс лицея, то спешить не стоит. Ведь в обычную школу детей принимают с пяти — семи лет. А в лицей нужно поступать после того, как ребенок окончит 6 или 7 класс.

Разница между лицеем и школой: педагогический состав

Устроиться учителем в обычную школу довольно сложно (особенно, если уже есть учителя по нужному учебному предмету). Однако считается, что попасть на работу в лицей гораздо сложнее, ведь уровень подготовки учителей там выше.

Чем лицей отличается от гимназии

Гимназией называют среднее образовательное учреждение, специализирующееся на углубленном изучении одного, двух или трех предметов. А лицей ориентирован на практику. То есть, чтобы дети получали практические знания, которые будут им вспомогательными в будущей профессии.

А в гимназии учащиеся старших классов получают качественную теоретическую подготовку и всестороннее развитие.

Важно понимать, что обучение в гимназиях и лицеях часто сложнее, чем в обычных школах. Ведь требований там больше. Этот фактор следует учесть перед выбором учебного заведения для ребенка. Однако какое бы направление ты ни выбрал(-а), важно прислушиваться к стремлениям и личным талантам, умениям и навыкам ребенка.

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