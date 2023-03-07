Все нюансы сопровождения ребенка с инвалидностью за границу: объясняет адвокат

В Украине все еще действует военное положение, а значит, военнообязанным нельзя покидать территорию нашей страны, за отдельными исключениями.
Одним из таких исключений является сопровождение ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет за границу. Кто имеет право его сопровождать, какие документы обязательно следует подготовить перед поездкой и о других важных нюансах рассказал адвокат Владимир Крекотень.
Владимир Крекотень, ссылаясь на Закон Украины № 57, отметил, что пересекать границу, сопровождая несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью во время военного положения, могут далеко не все.
Такое право имеют только:
Так, к примеру, отчим, который является законным мужем матери ребенка, не будет иметь права выезда за границу. Конечно, если он не подпадает под одну из категорий выше.
Следующим важным этапом для пересечения границы является сбор всех необходимых документов. Поэтому, если ты биологический отец или мать ребенка, перед поездкой проверь наличие следующих документов:
Если же ты относишься к категории опекуна, попечителя, приемного отца или матери, родителей-воспитателей, то на границе тебя попросят предоставить:
Статус ребенка с инвалидностью может подтвердить один из документов:
Если сейчас военнообязанный незаконно пересечет границу, то его ждет ответственность. Какая именно ответственность предусмотрена за незаконное пересечение границы, читай в материале.
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