Все нюансы сопровождения ребенка с инвалидностью за границу: объясняет адвокат

В Украине все еще действует военное положение, а значит, военнообязанным нельзя покидать территорию нашей страны, за отдельными исключениями.

Одним из таких исключений является сопровождение ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет за границу. Кто имеет право его сопровождать, какие документы обязательно следует подготовить перед поездкой и о других важных нюансах рассказал адвокат Владимир Крекотень.

Кто имеет право сопровождать?

Владимир Крекотень, ссылаясь на Закон Украины № 57, отметил, что пересекать границу, сопровождая несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью во время военного положения, могут далеко не все.

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Такое право имеют только:

биологические родители;

опекуны;

попечители;

приемные родители;

родители-воспитатели.

Так, к примеру, отчим, который является законным мужем матери ребенка, не будет иметь права выезда за границу. Конечно, если он не подпадает под одну из категорий выше.

Документы

Следующим важным этапом для пересечения границы является сбор всех необходимых документов. Поэтому, если ты биологический отец или мать ребенка, перед поездкой проверь наличие следующих документов:

паспорта;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий инвалидность ребенка.

Если же ты относишься к категории опекуна, попечителя, приемного отца или матери, родителей-воспитателей, то на границе тебя попросят предоставить:

паспорта;

документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью. Например, решение суда или органа опеки и попечительства;

документ, подтверждающий инвалидность ребенка.

Подтверждение статуса инвалидности: какие документы необходимы?

Статус ребенка с инвалидностью может подтвердить один из документов:

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. В нем должен быть указан статус “ребенок с инвалидностью”;

справка о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданная одним из следующих органов:

структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной в г. Киеве госадминистрации; исполнительным органом городского совета, к территории территориальной общины которой входит территория города областного значения; районным советом в городе, независимо от того, кто назначен получателем помощи;

индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью до 18 лет.

Если сейчас военнообязанный незаконно пересечет границу, то его ждет ответственность. Какая именно ответственность предусмотрена за незаконное пересечение границы, читай в материале.

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